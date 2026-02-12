Advertisement
Zee UP-Uttarakhandनैनीताल

हल्द्वानी में खौफनाक डबल मर्डर! गल्ला मंडी में युवक-युवती को पत्थरों से कुचलकर उतारा मौत के घाट

Haldwani crime​ News: हल्द्वानी शहर के गल्ला मंडी क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब मंडी परिसर के अंदर एक युवक और एक युवती के शव बरामद हुए.प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों की पत्थरों से कुचलकर निर्मम हत्या की गई है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 12, 2026, 11:51 AM IST
Haldwani crime​ News/विनोद कांडपाल: उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के गल्ला मंडी क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब मंडी परिसर के अंदर एक युवक और एक युवती के शव बरामद हुए.प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों की पत्थरों से कुचलकर निर्मम हत्या की गई है.डबल मर्डर की इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

जानें पूरा मामला ? 
दरअसल, यह घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ और कोतवाल सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटनास्थल को घेर लिया. फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जो साक्ष्य जुटाने में लगी है. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और मंडी परिसर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

पुलिस का क्या कहना है 
 जानकारी के अनुसार, दोनों शव मंडी परिसर के अंदर एक सुनसान हिस्से में पड़े मिले. शवों के पास बड़े पत्थर भी बरामद हुए हैं, जिनसे हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. दोनों के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

पुलिस की कार्यवाई तेज 
फिलहाल मृतक युवक और युवती की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है और आसपास के थानों को भी सूचना दे दी गई है. यह भी जांच की जा रही है कि दोनों स्थानीय निवासी थे या बाहरी. वारदात के पीछे आपसी रंजिश, प्रेम प्रसंग या अन्य किसी कारण की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है.

स्थानीय लोगों का कहना है
स्थानीय लोगों का कहना है कि मंडी परिसर में रात के समय सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहती है, जिसके चलते असामाजिक तत्वों की आवाजाही बनी रहती है. घटना के बाद इलाके में भय का माहौल है और लोग पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी एंगल से जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा करने का दावा किया जा रहा है.

