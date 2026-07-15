/यूपी में अध्यापकों को बड़ा मौका: बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 32,700 से अधिक पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया

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Lucknow News : उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षक पदों को भरने के लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है. लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह एक बड़ी और सकारात्मक खबर है. राज्य के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों ने रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है.
रिक्त पदों की स्थिति और नई पहल
वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में कुल 81,821 पद रिक्त हैं. इन खाली पदों के कारण पठन-पाठन कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने ठोस कदम उठाए हैं. सरकार ने इन रिक्तियों को चरणबद्ध तरीके से भरने की योजना बनाई है. इसी क्रम में विभाग ने 32,700 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है.
सहायक अध्यापकों की भर्ती
बेसिक शिक्षा विभाग ने नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है. विभाग ने 11,508 सहायक अध्यापक पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया है. यह कदम शहर के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.
प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति
केवल बेसिक ही नहीं, बल्कि माध्यमिक शिक्षा विभाग भी अपनी खाली सीटों को भरने के लिए पूरी तरह सक्रिय है. माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी 2,643 प्रधानाध्यापक पदों का अधियाचन पहले ही शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंपा जा चुका है. कुशल और अनुभवी प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति से विद्यालयों के प्रशासनिक और शैक्षिक स्तर में निश्चित रूप से सुधार आएगा.
आगे की राह
अब इन सभी रिक्त पदों को भरने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की है. छात्र और शिक्षक अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया के जल्द शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. इन पदों पर भर्ती होने से न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को समय पर शिक्षक मिल सकेंगे.
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