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यूपी में अध्यापकों को बड़ा मौका: बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 32,700 से अधिक पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया

UP Teacher Vacancy 2026: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षक पदों को भरने के लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है. लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह एक बड़ी और सकारात्मक खबर है. राज्य के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों ने रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 15, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:58 AM IST
यूपी में अध्यापकों को बड़ा मौका: बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 32,700 से अधिक पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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