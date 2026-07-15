/यूपी में अध्यापकों को बड़ा मौका: बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 32,700 से अधिक पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया

सहायक अध्यापकों की भर्ती

बेसिक शिक्षा विभाग ने नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है. विभाग ने 11,508 सहायक अध्यापक पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया है. यह कदम शहर के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.