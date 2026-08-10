यूपी के युवाओं के लिए खुशखबरी! 6 जिलों में अग्निवीर की बंपर भर्ती, जानें कब-कहां होगी रैली

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Agneeveer Bharti: उत्तर प्रदेश में अग्निवीर भर्ती की राह देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. यूपी के 6 जिलों में अग्निवीरों की बंपर भर्ती शुरू होने जा रही है. यूपी में अग्निवीरों की ये तीसरी भर्ती होने जा रही है. ऐसे में युवाओं को अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका है. यूपी सरकार की ओर से भी इस भर्ती को लेकर किसी भी स्तर पर असुविधा न होने के निर्देश दिए हैं.
अग्निवीर बनने का मौका
जानकारी के मुताबिक, यूपी के 6 शहरों मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और अयोध्या में अलग—अलग तरीखों पर अग्निवीर भर्ती शुरू की जाएगी. यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अग्निवरी भर्ती रैली को लेकर सोमवार को लोक भवन में बैठक भी की. बता दें कि 17 अगस्त से यह भर्ती शुरू होगी, जो 14 अप्रैल 2027 तक चलेगी. इस लिहाज से प्रदेश के युवाओं के लिए सेना में अग्निवीर बनने का बड़ा अवसर है.
मेरठ में 17 अगस्त से रैली
मेरठ मंडल से यह भर्ती शुरू होगी. मेरठ में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के जुटने की संभावना है. इसको लेकर तैयारियां की जा रही है. मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी 6 जिलों के अधिकारियों को भर्ती स्थल पर किसी तरह की असुविधा न होने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि अधिकारी खुद मौके पर जाकर व्यवस्थाओं को देखें. साथ ही सुनिश्चित करें कि भर्ती रैली स्थल पर अभ्यर्थियों के आवागमन, ठहरने, पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और यातायात की पर्याप्त व्यवस्था हो. उन्होंने कहा कि जहां भी कुछ असुविधा हो उसे भर्ती शुरू होने से पहले ठीक कर लिया जाए.
इन जिलों के डीएम को निर्देश
मुख्य सचिव एसपी गोयल की बैठक में सचिव सामान्य प्रशासन अभिषेक प्रकाश, पुलिस कमिश्नर लखनऊ तरुण गाबा समेत भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. वहीं, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बरेली, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, अयोध्या और मेरठ के डीएम शामिल हुए. इन्हीं जिलों में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होनी है.
कब कहां होंगी भर्ती रैलियां
जिले का नाम तारीख
मेरठ 17 अगस्त से 9 सितंबर
बरेली 14 सितंबर से 30 सितंबर
लखनऊ 11 जनवरी से 28 जनवरी 2027
वाराणसी 2 फरवरी से 27 फरवरी 2027
आगरा 4 मार्च से 24 मार्च 2027
अयोध्या 29 मार्च से 14 अप्रैल 2027
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