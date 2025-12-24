Advertisement
7 जिलों के युवाओं को सेना में भर्ती होने मौका, उत्तराखंड में होगी अग्निवीर भर्ती रैली

Agniveer Bharti 2026: गढ़वाल के अंतर्गत गढ़वाल राइफल्स लैंसडाउन सेना भर्ती कार्यालय की ओर से अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन होने जा रहा है. इसमें 7 जिलों के युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा. 

Dec 24, 2025
Kotdwar News: उत्तराखंड के कोटद्वार में अग्निवीर भर्ती की राह देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. कोटद्वार में अग्निवीर भर्ती को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत गढ़वाल राइफल्स लैंसडाउन सेना भर्ती कार्यालय की ओर से अग्निवीर भर्ती 15 जनवरी 2026 से कोटद्वार स्थित गब्बर सिंह कैंप में आयोजित की जाएगी. युवाओं को अग्निवीर भर्ती के लिए तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए. 

कोटद्वार नगर निगम में भर्ती की तैयारियां पर चर्चा 
भर्ती प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए बुधवार को कोटद्वार नगर निगम के सभागार में सेना अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन के बीच एक अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक में भर्ती से जुड़ी व्यवस्थाओं और जरूरी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई. इसमें विद्युत विभाग, जल संस्थान, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे. बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जा सकें. 

इन जिलों के युवाओं को मौका 
बताया गया कि इस भर्ती में वे अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिन्होंने अग्निवीर भर्ती के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी सीईई 2025 उत्तीर्ण कर लिया है. यह भर्ती सेना भर्ती कार्यालय लैंसडाउन के अंतर्गत आने वाले गढ़वाल क्षेत्र के सात जिलों के पात्र उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी. इनमें चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार जिले शामिल हैं. इन जिलों से बड़ी संख्या में युवाओं के भर्ती में भाग लेने की संभावना है. 

विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारी
कोटद्वार के प्रभारी उपजिलाधिकारी चतर सिंह चौहान ने बताया कि जनवरी माह में प्रस्तावित अग्निवीर भर्ती को लेकर आज की बैठक में सभी आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की गई है. संबंधित विभागों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे समय-समय पर अपनी प्रगति की रिपोर्ट प्रशासन को उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि प्रशासन की पूरी कोशिश रहेगी कि भर्ती प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो. 

इन पदों पर होगी भर्ती 
बताया गया कि यह अग्निवीर भर्ती जनरल ड्यूटी, अग्निवीर क्लर्क या एसकेटी, अग्निवीर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेडमैन पदों के लिए आयोजित की जाएगी. प्रशासन और सेना के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि भर्ती स्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और साफ-सफाई सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. 

(एजेंसी इनपुट के साथ)

