Agniveer Bharti Rally: आज से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू, पहले दिन गौतमबुद्धनगर और शामली के युवा लगाएंगे दौड़, ये है पूरा शेड्यूल
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2891813
Zee UP-UttarakhandNew Jobs

Agniveer Bharti Rally: आज से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू, पहले दिन गौतमबुद्धनगर और शामली के युवा लगाएंगे दौड़, ये है पूरा शेड्यूल

Agniveer Bharti Rally: मुजफ्फरनगर में आज से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई है. पहले दिन गौतमबुद्धनगर और शामली के युवा दौड़ लगाएंगे. जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 11:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Agniveer Bharti Rally
Agniveer Bharti Rally

Agniveer Bharti Rally: आज से मुजफ्फरनगर में अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई है. पहले दिन गौतमबुद्धनगर और शामली के युवा दौड़ लगाएंगे. यह अग्निवीर भर्ती रैली 8 सितंबर तक जारी रहेगी. पश्चिमी यूपी के 13 जिलों के 17 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे. मेरठ आर्मी रिक्रूटमेंट टीम ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है.

अग्निवीर भर्ती रैली में जनरल ड्यूटी, क्लर्क, एसकेटी, टेक्निकल और ट्रेडमैन पदों पर चयनित किए जाएंगे. अगर एक अभ्यर्थी दो कैटेगरी में आवेदन करना चाहता है, तो वह कर सकता है.

कितने अभ्यर्थी चुने गए?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार कुल 63 हजार युवाओं ने अप्लाई किया था, जिनमें से 17 हजार अभ्यर्थी चुने गए हैं. इस भर्ती में हर दिन करीब एक हजार अभ्यर्थी दौड़ लगाने वाले हैं. बारिश के चलते दौड़ के लिए नुमाइश ग्राउंड में बने पक्के ट्रैक का इस्तेमाल होगा. दलालों और नशा कर आने वालों पर आर्मी इंटेलिजेंस और पुलिस की टीम की कड़ी नजर होगी.

चार ग्रुप में बांटा गया दौड़ 
इस बार दौड़ को चार ग्रुप में बांटा गया है, जिनमें ग्रुप 1: 5 मिनट 13 सेकंड, ग्रुप 2: 5 मिनट 16 सेकंड, ग्रुप 3: 6 मिनट और ग्रुप 4: 6 मिनट 15 सेकंड है. अब 6 मिनट 15 सेकंड वाला ग्रुप भी चयनित किया जाएगा. 22 अगस्त से 5 सितंबर तक दौड़ लगाई जाएगी. जबकि, 6 सितंबर से 8 सितंबर तक मेडिकल और अन्य प्रक्रियाएं हैं.

ये है पूरा शेड्यूल
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 22 अगस्त को गौतमबुद्धनगर (दादरी, जेवर) और शामली (कैराना, ऊन, शामली) है. इसके अलावा 23 अगस्त को बिजनौर (नगीना, धामपुर, चांदपुर), 24 अगस्त को नजीबाबाद, बागपत (बड़ौत, खेखड़ा), 25 अगस्त को सहारनपुर (बेहट, नकुड़, देवबंद) और बुलंदशहर (खुर्जा), 26 अगस्त को बुलंदशहर (सिकंदराबाद, डिबाई, शिकारपुर, अनूपशहर), 27 अगस्त को स्याना व बुलंदशहर, 29 अगस्त को अमरोहा (धनौरा, हसनपुर) और रामपुर में भर्ती होगी.

30 अगस्त को मुरादाबाद (बिलारी, ठाकुरद्वारा) और गाजियाबाद (मोदीनगर, लोनी), 31 अगस्त को हापुड़ (गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना) और मेरठ (सरधना), 1 सितंबर को मेरठ (मवाना), 2 सितंबर को मुजफ्फरनगर (बुढ़ाना, खतौली, जानसठ), 3 सितंबर को तकनीकी भर्ती (13 जिले), 4 सितंबर को ट्रेडमैन भर्ती (सभी जिले) और 5 सितंबर को क्लर्क व एसकेटी भर्ती (सभी जिले) में भर्ती होगी.

यह भी पढ़ें: UP Police Bharti 2025: 1-2 सौ नहीं, हजारों पदों पर भर्ती, ये होगा लिखित परीक्षा का फॉर्मेट, एक गलती कर सकता है बड़ा नुकसान

TAGS

Agniveer Bharti Rally 2025Agniveer recruitment rallyArmy Rally UP

Trending news

Deputy CM Brajesh Pathak
UP News: डिप्टी सीएम का कड़ा एक्शन, 1 साल से गैरहाजिर और लापरवाह डॉक्टर कपल बर्खास्त
up police encounter
यूपी में बदमाशों पर पुलिस का कहर, नोएडा-गाजियाबाद से सहारनपुर तक मुठभेड़ों में ढेर
Bareilly News
बरेली में फर्जी क्लीनिक पर महिला की मौत, संचालक समेत कई पर FIR
Varanasi Rain Alert
पूर्वांचल में 5 दिन भारी! वाराणसी में होगी नॉन स्टॉप बारिश,IMD की चेतावनी ने चौंकाया
Jhansi News
झांसी: नदी में कूदी महिला, सिपाही ने बहादुरी दिखाकर बचाई जान
Farrukhabad Flood
फर्रुखाबाद में कंपिल बदायूं मार्ग तीन स्थानों पर कटा, बाढ़ की चपेट में 100 गांव
Lucknow news
नहीं काटने होंगे तहसील-विभागों के चक्कर, UP में अब पुश्तैनी जमीन का नक्शा पाना आसान!
lakhimpur kheri news
गेहूं पीसने के दौरान आटा चक्की में विस्फोट,दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत,तीन घायल
Uttarakhand Weather
उत्तराखंड सावधान!मौसम फिर बिछा रहा मोहरें,बागेश्‍वर से चंपावत तक बरसेगी आसमानी 'आफत'
Saharanpur news
गूगल मैप ने फिर डुबोया, मंदिर पहुंचने के चक्कर में तालाब में घुसी कार, मची चीख-पुकार
;