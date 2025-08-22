Agniveer Bharti Rally: आज से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू, पहले दिन गौतमबुद्धनगर और शामली के युवा लगाएंगे दौड़, ये है पूरा शेड्यूल

Agniveer Bharti Rally: आज से मुजफ्फरनगर में अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई है. पहले दिन गौतमबुद्धनगर और शामली के युवा दौड़ लगाएंगे. यह अग्निवीर भर्ती रैली 8 सितंबर तक जारी रहेगी. पश्चिमी यूपी के 13 जिलों के 17 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे. मेरठ आर्मी रिक्रूटमेंट टीम ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है.

अग्निवीर भर्ती रैली में जनरल ड्यूटी, क्लर्क, एसकेटी, टेक्निकल और ट्रेडमैन पदों पर चयनित किए जाएंगे. अगर एक अभ्यर्थी दो कैटेगरी में आवेदन करना चाहता है, तो वह कर सकता है.

कितने अभ्यर्थी चुने गए?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार कुल 63 हजार युवाओं ने अप्लाई किया था, जिनमें से 17 हजार अभ्यर्थी चुने गए हैं. इस भर्ती में हर दिन करीब एक हजार अभ्यर्थी दौड़ लगाने वाले हैं. बारिश के चलते दौड़ के लिए नुमाइश ग्राउंड में बने पक्के ट्रैक का इस्तेमाल होगा. दलालों और नशा कर आने वालों पर आर्मी इंटेलिजेंस और पुलिस की टीम की कड़ी नजर होगी.

चार ग्रुप में बांटा गया दौड़

इस बार दौड़ को चार ग्रुप में बांटा गया है, जिनमें ग्रुप 1: 5 मिनट 13 सेकंड, ग्रुप 2: 5 मिनट 16 सेकंड, ग्रुप 3: 6 मिनट और ग्रुप 4: 6 मिनट 15 सेकंड है. अब 6 मिनट 15 सेकंड वाला ग्रुप भी चयनित किया जाएगा. 22 अगस्त से 5 सितंबर तक दौड़ लगाई जाएगी. जबकि, 6 सितंबर से 8 सितंबर तक मेडिकल और अन्य प्रक्रियाएं हैं.

ये है पूरा शेड्यूल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 22 अगस्त को गौतमबुद्धनगर (दादरी, जेवर) और शामली (कैराना, ऊन, शामली) है. इसके अलावा 23 अगस्त को बिजनौर (नगीना, धामपुर, चांदपुर), 24 अगस्त को नजीबाबाद, बागपत (बड़ौत, खेखड़ा), 25 अगस्त को सहारनपुर (बेहट, नकुड़, देवबंद) और बुलंदशहर (खुर्जा), 26 अगस्त को बुलंदशहर (सिकंदराबाद, डिबाई, शिकारपुर, अनूपशहर), 27 अगस्त को स्याना व बुलंदशहर, 29 अगस्त को अमरोहा (धनौरा, हसनपुर) और रामपुर में भर्ती होगी.

30 अगस्त को मुरादाबाद (बिलारी, ठाकुरद्वारा) और गाजियाबाद (मोदीनगर, लोनी), 31 अगस्त को हापुड़ (गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना) और मेरठ (सरधना), 1 सितंबर को मेरठ (मवाना), 2 सितंबर को मुजफ्फरनगर (बुढ़ाना, खतौली, जानसठ), 3 सितंबर को तकनीकी भर्ती (13 जिले), 4 सितंबर को ट्रेडमैन भर्ती (सभी जिले) और 5 सितंबर को क्लर्क व एसकेटी भर्ती (सभी जिले) में भर्ती होगी.

