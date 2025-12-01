Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3025077
Zee UP-UttarakhandNew Jobs

यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकत्री बनने का सुनहरा मौका, अंतिम तारीख से पहले कर लें आवेदन

Anganwadi Form Last Date in UP: यूपी आंगनवाड़ी एवं सहायिका भर्ती के लिए कई जिलों में फॉर्म भरने की लास्ट डेट नजदीक है। ऐसे में जो महिला अभ्यर्थी 12th उत्तीर्ण हैं और इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे बिना देरी करते हुए वेबसाइट या इस पेज पर दिए लिंक से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकती हैं.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 01, 2025, 03:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Photo credit gemini
AI Photo credit gemini

Anganwadi Form Last Date in UP: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं आंगनवाड़ी सहायिका के हजारों पदों पर आवेदन प्रक्रिया तेजी से चल रही है. राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अलग-अलग निर्धारित की है, जिसके कारण कई जिले में आवेदन विंडो बंद हो चुकी है, जबकि कई जगह अंतिम तिथि बेहद नजदीक है. पात्र महिला अभ्यर्थियों से अपील है कि वे बिना समय गंवाए आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।. 

किस जिले में कब तक भरे जा सकेंगे आवेदन?
राज्य के कई जिलों में अंतिम तारीखें अब हाथ से निकल रही हैं. आइये जिलें के अनुसार अंतिम तारीख देखते है.
1 दिसंबर अंतिम दिन: हापुड़, अमरोहा, ललितपुर, प्रतापगढ़
2 दिसंबर अंतिम दिन: गोंडा, देवरिया, लखीमपुर खीरी
3 दिसंबर अंतिम दिन: संभल, बरेली, आगरा
12 दिसंबर अंतिम दिन: कानपुर देहात
लखनऊ: यहां आवेदन प्रक्रिया जारी रहेगी (जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय के अनुसार). अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे अपने जिले की आधिकारिक अधिसूचना देखकर तिथि की पुष्टि अवश्य कर लें.

महिला अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड
यूपी आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकत्री के पदों पर केवल महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं. अभ्यर्थी उसी जिले की निवासी होनी चाहिए, जहां से वे फॉर्म भर रही हैं. शैक्षिक योग्यता के तहत महिला अभ्यर्थी का 12वीं पास होना अनिवार्य है.अधिकतम योग्यता परास्नातक (Post Graduate) निर्धारित है. आयु सीमा 18 से 35 वर्ष रखी गई है. आयु की गणना 1 जुलाई 2025 को आधार मानकर होगी. आरक्षित वर्ग—एससी, एसटी, ओबीसी—की महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

आवेदन कैसे करें? आसान स्टेप्स
भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और स्वयं आवेदन किया जा सकता है. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाएं, संबंधित जिले का नोटिफिकेशन चुनें, मांगी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें,फॉर्म सबमिट कर प्रिंट सुरक्षित रख लें. 

यह भी पढ़ें : 'इमरती का शहर' कहलाता है यूपी का ये शहर, कई पीढ़ियों से स्वाद बरकरार!
 

TAGS

UP News

Trending news

jalaun news
आई तो जान से मार दूंगा..पहले लव मैरिज फिर पत्नी को बैंगलोर में छोड़ रचाई दूसरी शादी
UP News
यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकत्री बनने का सुनहरा मौका, अंतिम तारीख से पहले कर लें आवेदन
Baraut news
बिना लकड़ी के होगा अंतिम संस्कार! 94 लाख रुपये बन रहा यूपी का पहला CNG शवदाह गृह
city of Imarti
'इमरती का शहर' कहलाता है यूपी का ये शहर, कई पीढ़ियों से स्वाद बरकरार!
UP Panchayat Chunav 2026
प्रधानी के लिए इतना पैसा ही कर पाएंगे खर्च? जान लें यूपी पंचायत चुनाव की खर्च सीमा
Unnao News
मंडप में दुल्हन का इंतजार करता रहा दूल्हा, कमरे में जाकर देखा तो उड़े घरवालों के होश
Meerut News
सुहागरात पर गायब दूल्हा! दुल्हन से बल्ल लेने की बात कहकर घर से निकला फिर न लौटा
Lucknow news
दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में जांच ने पकड़ी रफ्तार, लखनऊ में शाहीन के घर पर NIA की रेड
haridwar news
हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियाँ शुरू ! अखाड़ों में खींचतान, साधु-संतों में घमासान
up weather today
पश्चिमी यूपी में सर्द हवाओं की जोरदार एंट्री ! तापमान फिसलेगा, ठिठुरन बढ़ेगी