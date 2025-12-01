यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकत्री बनने का सुनहरा मौका, अंतिम तारीख से पहले कर लें आवेदन

Anganwadi Form Last Date in UP: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं आंगनवाड़ी सहायिका के हजारों पदों पर आवेदन प्रक्रिया तेजी से चल रही है. राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अलग-अलग निर्धारित की है, जिसके कारण कई जिले में आवेदन विंडो बंद हो चुकी है, जबकि कई जगह अंतिम तिथि बेहद नजदीक है. पात्र महिला अभ्यर्थियों से अपील है कि वे बिना समय गंवाए आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।.

किस जिले में कब तक भरे जा सकेंगे आवेदन?

राज्य के कई जिलों में अंतिम तारीखें अब हाथ से निकल रही हैं. आइये जिलें के अनुसार अंतिम तारीख देखते है.

1 दिसंबर अंतिम दिन: हापुड़, अमरोहा, ललितपुर, प्रतापगढ़

2 दिसंबर अंतिम दिन: गोंडा, देवरिया, लखीमपुर खीरी

3 दिसंबर अंतिम दिन: संभल, बरेली, आगरा

12 दिसंबर अंतिम दिन: कानपुर देहात

लखनऊ: यहां आवेदन प्रक्रिया जारी रहेगी (जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय के अनुसार). अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे अपने जिले की आधिकारिक अधिसूचना देखकर तिथि की पुष्टि अवश्य कर लें.

महिला अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड

यूपी आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकत्री के पदों पर केवल महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं. अभ्यर्थी उसी जिले की निवासी होनी चाहिए, जहां से वे फॉर्म भर रही हैं. शैक्षिक योग्यता के तहत महिला अभ्यर्थी का 12वीं पास होना अनिवार्य है.अधिकतम योग्यता परास्नातक (Post Graduate) निर्धारित है. आयु सीमा 18 से 35 वर्ष रखी गई है. आयु की गणना 1 जुलाई 2025 को आधार मानकर होगी. आरक्षित वर्ग—एससी, एसटी, ओबीसी—की महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी.

आवेदन कैसे करें? आसान स्टेप्स

भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और स्वयं आवेदन किया जा सकता है. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाएं, संबंधित जिले का नोटिफिकेशन चुनें, मांगी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें,फॉर्म सबमिट कर प्रिंट सुरक्षित रख लें.

