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ISCE ICSE, ISC Result 2026: सीआईएससीई 10वीं-12वीं परीक्षा परिणाम घोषित, लखनऊ के प्रखर सिंह ने 99.25% के साथ किया टॉप

ISCE ICSE, ISC Result 2026: CISCE बोर्ड का रिजल्ट आज जारी हो गया है अपने नतीजों को लेकर लखनऊ में छात्र-छात्राओं में जबरदस्त उत्साह है. किसी को उम्मीद से ज्यादा तो किसी को कम नंबर मिले हैं. लेकिन बच्चों का कहना है कि जो मिला उसमें खुश है. आगे और मेहनत करेंगे.  इसी के साथ शिक्षकों ने भी बच्चों के रिजल्ट पर खुशी जाहिर की. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 30, 2026, 01:17 PM IST
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CISCE Exam 2026 Result Out
CISCE Exam 2026 Result Out

Lucknow : काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने वर्ष 2026 के ICSE (10वीं) और ISC (12वीं) परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं. इस बार भी छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है और कुल पास प्रतिशत 99% के पार पहुंच गया है. खास बात यह रही कि दोनों ही कक्षाओं में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए बढ़त बनाई है. 

पास प्रतिशत में दमदार प्रदर्शन
ICSE (कक्षा 10) का कुल पास प्रतिशत 99.18% दर्ज किया गया, जबकि ISC (कक्षा 12) का पास प्रतिशत लगभग 99% के आसपास रहा. 12वीं में छात्राओं का पास प्रतिशत 99.48% रहा, जो छात्रों के 98.81% से 0.67% अधिक है. वहीं 10वीं में भी छात्राओं ने 99.46% के साथ छात्रों (98.93%) से 0.53% ज्यादा सफलता हासिल की है.

टॉपर की शानदार उपलब्धि
ISC परीक्षा में सेंट जोसेफ कॉलेज के छात्र प्रखर सिंह ने 99.25% अंक हासिल कर टॉप किया. उनकी इस उपलब्धि से परिवार और स्कूल में खुशी का माहौल है. 

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मूक-बधिर 12वीं की छात्रा की सफलता की चर्चा
ISC (12वीं) के घोषित हुए नतीजों में लखनऊ की क्राइस्ट चर्च की छात्रा सारा ने 98.70 अंक प्राप्त किये है. खास बात ये है कि सारा न तो बोल पाती है और नाही सुन पाती है. सारा की मां और उसके टीचर सारा की सफलता पर बहुत खुश हैं.  सारा का लक्ष्य आईएएस बनने का है

 

ऑनलाइन ऐसे देखें रिजल्ट
छात्र अपना परिणाम आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें CISCE की आधिकारिक वेबसाइट या डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर जाना होगा. 

सबसे पहले वेबसाइट के होमपेज पर जाएं
- Course सेक्शन में ICSE या ISC का चयन करें
- अपना UID, Index Number और Captcha दर्ज करें
- 'Show Result' पर क्लिक करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा
- चाहें तो 'Print Result' विकल्प से प्रिंटआउट भी लिया जा सकता है

डिजिटल मार्कशीट की सुविधा
इस साल भी छात्रों को डिजिटल मार्कशीट की सुविधा दी गई है, जिसे वे डाउनलोड कर सुरक्षित रख सकते हैं. इससे आगे की पढ़ाई और एडमिशन प्रक्रिया में आसानी होगी.

कुल मिलाकर, CISCE बोर्ड का यह परिणाम छात्रों की मेहनत और निरंतरता का प्रमाण है. बेहतर प्रदर्शन और उच्च पास प्रतिशत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि विद्यार्थी लगातार उत्कृष्टता की ओर बढ़ रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: 10वीं का रिजल्ट सबसे पहले यहां करें चेक, रोल नंबर डालें और देखें मार्कशीट

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