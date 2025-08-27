UP Rojgar Mission: यूपी सरकार की बड़ी सौगात..CM योगी ने रोजगार योजना से जोड़े हजारों युवा, बोले- हमारी सरकार में भाई-भतीजावाद नहीं

UP Rojgar Mission: योगी सरकार इन दिनों युवाओं को नौकरी देने के लिए मिशन रोजगार चला रही है. इस मिशन को धार देने के लिए सीएम ने आज 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र बांटे. जानिए पूरी डिटेल...
UP Rojgar Mission: योगी सरकार यूपी के युवाओं को रोजगार देने में जुटी हुई है. आज भी सीएम योगी ने लखनऊ के लोकभवन में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए हैं. यह कार्यक्रम विभाग में पिछले दो दशकों का सबसे बड़ा नियुक्ति कार्यक्रम है. इस कार्यक्रम में महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहीं.
योगी सरकार का मिशन रोजगार
कहा जा रहा है कि चयन की प्रक्रिया पारदर्शी थी. जिसकी वजह से आंगनबाड़ी तंत्र को मजबूती मिलने वाली है. इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि देश और प्रदेश के युवाओं के सपनों को मंच देना सरकार का काम होता है पर जब युवाओं से जाति-धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो क्षति सिर्फ युवाओं की ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का होता है.
विपक्ष पर सीएम योगी का निशाना
सीएम योगी ने इस मौके पर विपक्ष को भी अपने निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 20 सालों से यही होता था, जब नियुक्ति का मौका आता था तो बंदरबांट होती थी. प्रदेश बीमारू राज्य नहीं था, बल्कि राज्य का नेतृत्व करने वाले बीमार मानसिकता के थे, लेकिन अब पूरी शुचिता के साथ नियुक्ति की जा रही है. जब चयन प्रक्रिया पारदर्शी और शुचितापूर्ण होती है तो आजमगढ़, शामली और अलग-अलग जिलों की बेटियों का चयन किया जाता है.
आगे सीएम ने कहा अभी हमने देखा कि थारू जनजाति की बेटियों को अवसर मिला जो कि दिखाता है कि चयन की प्रक्रिया शुचितापूर्ण है.
बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ- सीएम
सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि अब जिले और जाति को देखकर नियुक्ति नहीं दी जाती है. जब आप ईमानदारी से काम करेंगे और कठिन परिश्रम करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है. ऐसे में अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है कि वो भी बिना किसी भेदभाव के काम करें और अपने कर्तव्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाएं.
