UP News: यूपी में निकलेंगी 50 हजार होम गार्डों की नौकरी! भर्ती प्रक्रिया की नई नियमावली में आयु सीमा की भी छूट, सीएम योगी ने दिये निर्देश
UP Home Guard Bharti News: सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में होमगार्डों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिये हैं. सीएम योगी के निर्देशानुसार भर्ती प्रक्रिया की नई नियमावली में आयु सीमा भी बढ़ाए जाएगी. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 28, 2025, 10:41 PM IST
Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में होमगार्डों के रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए है.। गुरुवार को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में सीएम योगी ने कहा कि बदलते हालात और बढ़ते दायित्वों को देखते हुए होमगार्ड एनरोलमेंट से जुड़े नियमों में संशोधन किया जाएगा, ताकि अधिक युवाओं को अवसर मिल सके और बल की कार्यक्षमता में भी वृद्धि हो.

भर्ती की अधिकतम आयु सीमा होगी 30 वर्ष
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में फिलहाल 1,18,348 स्वीकृत पदों के मुकाबले 71,155 होमगार्ड ही सक्रिय हैं. आने वाले दस वर्षों में लगभग 38,000 जवान सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जबकि मौजूदा बल में आधे से ज्यादा यानी 51 प्रतिशत स्वयंसेवक 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं. ऐसे में बल को युवा स्वरूप देने के लिए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नई भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी जाए.

निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अनिवार्य होगी
सीएम योगी ने कहा कि चयन प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध बनाने के लिए लिखित परीक्षा को अनिवार्य किया जाएगा. पात्रता मानकों में सुधार करते हुए आपदा प्रबंधन से जुड़े अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया गया. उन्होंने अधिकारियों को पुलिस भर्ती एवं प्रशिक्षण बोर्ड की तर्ज पर नया बोर्ड गठित करने और जल्द से जल्द नई एनरोलमेंट व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि होमगार्ड्स ने कानून-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, चुनावी ड्यूटी, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य विभाग और महाकुंभ-2025 जैसे आयोजनों में अहम योगदान दिया है. उनकी सेवाएं पुलिस प्रशासन से लेकर दूरदर्शन, आकाशवाणी, एफसीआई और नगरीय निकायों तक कई क्षेत्रों में ली जा रही हैं. 

होमगार्ड मित्र एप डिजिटलाइजेश की क्रांति!
डिजिटलीकरण की दिशा में विभाग ने बड़ी पहल की है. ड्यूटी आवंटन, भत्तों का भुगतान, पेंशन और अनुग्रह राशि अब पूरी तरह ऑनलाइन हो चुके हैं. ‘होमगार्ड मित्र’ ऐप जैसी सुविधाओं से कार्यप्रणाली पारदर्शी और सरल बनी है. वर्तमान में एक केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान और 12 मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र सक्रिय हैं, जहां हर साल 15,000 से अधिक जवानों को उन्नत प्रशिक्षण दिया जाता है.

सीएम योगी ने विश्वास जताया कि नई भर्ती व्यवस्था लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश का होमगार्ड बल और अधिक पेशेवर, सक्षम और जनता की सेवा में समर्पित स्वरूप में सामने आएगा.

