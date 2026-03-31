यूपी में होमगार्ड भर्ती का महा-आयोजन: 74 जिलों में 1000+ सेंटर्स होंगे तैयार, सभी केंद्रों पर रहेगी CCTV की नजर!

UP Home Guard Recruitment Exam: पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने श्रावस्ती को छोड़कर प्रदेश के 74 जिलों में होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराने का फैसला किया है.
Trending Photos
UP Home Guard recruitment: यूपी पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड श्रावस्ती को छोड़कर 74 जनपदों में होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी. भर्ती बोर्ड ने एक हजार से ज्यादा परीक्षा केंद्र निर्धारित किए हैं, जहां कड़े सुरक्षा घेरे में 25, 26 व 27 अप्रैल को दो-दो शिफ्ट में परीक्षा होगी. नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे और कंट्रोल रूमों के माध्यम से अभ्यर्थियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी. इस भर्ती के तहत कुल 41,424 पदों को भरा जाएगा.
दो पालियों में होगी परीक्षा
भर्ती बोर्ड के अनुसार परीक्षा के लिए एक हजार से अधिक केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल को दो-दो पालियों में आयोजित की जाएगी. नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी.
सिपाही भर्ती की तर्ज पर होमगार्ड भर्ती
इस भर्ती के लिए लगभग 25.32 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. भर्ती प्रक्रिया जिलावार होगी और यह पहला मौका है जब सिपाही भर्ती की तर्ज पर होमगार्ड भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है.
पड़ोसी जिले में होगी परीक्षा
अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार श्रावस्ती में केवल एक परीक्षा केंद्र होने के कारण वहां के अभ्यर्थियों की परीक्षा पड़ोसी जिलों में कराई जाएगी.
उप्र राज्य होमगार्ड्स एनरोलमेंट मार्गदर्शिका भी जारी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड जवानों के प्रशिक्षण को भी उच्चस्तरीय बनाने के निर्देश दिए हैं. शासन ने इसके लिए उप्र राज्य होमगार्ड्स एनरोलमेंट मार्गदर्शिका भी जारी की है.लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर शारीरिक मानक परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और दौड़ से गुजरना होगा. भर्ती बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के सुरक्षा प्रबंधों को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं
इन जिलों में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी
कानपुर नगर में 1947
लखनऊ में 1371
आगरा में 1232
प्रयागराज में 1219
हरदोई में 1072
वाराणसी 1004 पद रिक्त हैं इन जिलों में सर्वाधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. बता दें कि इन जिलों में 30 से अधिक परीक्षा केंद्र होंगे. जबकि भदोही में सबसे कम 43 पद रिक्त हैं.
कितने नंबर का होगा प्रश्नपत्र
प्रश्नपत्र 100 नंबर का होगा. सिलेक्शन के लिए 20 अंक लाना अनिवार्य होगा. होमगार्ड भर्ती के लिए हाईस्कूल के पाठ्यक्रम स्तर के सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा में सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. प्रश्नपत्र बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होगा.
UPSSSC Lower PCS 2026: 2285 पदों पर लोअर सबोर्डिनेट परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, जानिए कब खुलेगा आवेदन पोर्टल?