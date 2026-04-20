JEE Main 2026 Sessions 2 Result: उत्कर्ष ने किया यूपी का नाम रोशन, पूरे प्रदेश में किया टॉप

JEE Main 2026 Session 2 Result: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में से एक, National Testing Agency (NTA) ने JEE Main 2026 के सेशन-2 (अप्रैल) का रिजल्ट जारी कर दिया है. छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in और nta.ac.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं

इस बार परिणाम में उत्तर प्रदेश के छात्र उत्कर्ष ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में टॉप किया है. उन्होंने 99.9992497 NTA पर्सेंटाइल हासिल कर यूपी का नाम रोशन किया है.

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी?

जारी किए गए JEE Main स्कोरकार्ड में छात्रों को कई अहम विवरण मिलते हैं, जैसे—

- विषयवार अंक (फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स)

- कुल पर्सेंटाइल स्कोर

- ऑल इंडिया रैंक (AIR)

- कैटेगरी रैंक

- JEE Advanced के लिए कट-ऑफ पर्सेंटाइल

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छात्रों को सलाह दी गई है कि डाउनलोड के बाद सभी विवरणों को ध्यान से जांच लें।

देशभर में टॉपर्स की चमक

इस साल JEE Main 2026 में कुल 26 छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल हासिल किया है, जो परीक्षा के उच्च प्रतिस्पर्धा स्तर को दर्शाता है

कैसे तय होती है रैंक?

NTA के अनुसार, JEE Main में रैंक रॉ मार्क्स से नहीं बल्कि पर्सेंटाइल स्कोर के आधार पर तय होती है. अलग-अलग शिफ्ट के कठिनाई स्तर को संतुलित करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है.

ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

- आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं

- JEE Main 2026 Session 2 Result” लिंक पर क्लिक करें

- एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड डालें

- स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें

JEE Main 2026 के रिजल्ट के बाद अब क्या

- स्कोरकार्ड डाउनलोड करना: सबसे पहले अपना आधिकारिक स्कोरकार्ड डाउनलोड करें

- JEE Advanced 2026 के लिए पात्रता (Eligibility) की जांच करना, यह देखें कि क्या आप JEE Advanced परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हैं.

- JoSAA काउंसलिंग में भाग लेना: NITs, IIITs और GFTIs में प्रवेश के लिए JoSAA काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हों.

- रैंक और पर्सेंटाइल के आधार पर कॉलेजों को शॉर्टलिस्ट करना: अपने प्रदर्शन के अनुसार संभावित कॉलेजों की सूची तैयार करें.

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी रैंक का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करें और काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान सोच-समझकर निर्णय लें. 20 अप्रैल, 2026 को JEE Main 2026 सेशन 2 के परिणाम की घोषणा इंजीनियरिंग के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. 34 छात्रों द्वारा 100 पर्सेंटाइल प्राप्त करना उम्मीदवारों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा और तैयारी के उच्च स्तर को दर्शाता है.

जैसे ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू होती है, छात्रों को अपनी रैंक, प्राथमिकताओं और उपलब्ध विकल्पों को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक योजना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि वे सर्वोत्तम संभव कॉलेज और ब्रांच सुरक्षित कर सकें.