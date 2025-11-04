KGMU गैर शैक्षणिक पदों की भर्ती पर बड़ी खबर, 14 नवंबर को दो पालियों में होगी परीक्षा, जानें कैसा रहेगा परीक्षा पैटर्न

KGMU Jobs Examination 2025: केजीएमयू में गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख आ गई है. परीक्ष प्रदेश के 9 जिलों में आयोजित की जाएगी. आइये जानते हैं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कब और कहां से मिलेगा और साथ ही परीक्षा का पैटर्न कैसा रहने वाला है.
Lucknow: लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में लंबे इंतजार के बाद नियमित गैर-शैक्षणिक पदों की भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. संस्थान ने 14 नवंबर 2025 को लिखित परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है. यह परीक्षा दो पालियों में उत्तर प्रदेश के नौ शहरों- लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मुरादाबाद और नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी.
17 प्रकार के पदों पर निकली थी भर्ती, पहले चरण में 8 पदों की परीक्षा
KGMU के प्रवक्ता प्रो. के.के. सिंह ने बताया कि संस्थान ने कुल 17 प्रकार के पदों पर 322 रिक्तियों के लिए आवेदन मांगे थे. इनमें से पहले चरण में 8 पदों की परीक्षा 14 नवंबर को होगी, जबकि बाकी 9 पदों की परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएगी.परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 11 नवंबर से संस्थान की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे.
लंबे समय बाद हो रही नियमित नियुक्ति
काफी समय से केजीएमयू में नियमित कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई थी, जिसके कारण करीब 6,500 से अधिक कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर कार्यरत हैं. अब यह भर्ती इन पदों पर स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए की जा रही है, जिससे संस्थान में कार्यप्रणाली को और मजबूत किया जा सकेगा.
कैसा होगा परीक्षा पैटर्न
- भर्ती परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होंगे.
- हर सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा.
- जबकि तीन गलत उत्तरों पर एक सही उत्तर का एक अंक काटा जाएगा.
प्रश्नपत्र को पांच भागों में बांटा गया है
- सामान्य अंग्रेजी (10 प्रश्न)
- सामान्य ज्ञान (10 प्रश्न)
- तर्क क्षमता (10 प्रश्न)
- गणित (10 प्रश्न)
- संबंधित विषय (40 प्रश्न)
इन 8 पदों के लिए होगी परीक्षा
1. तकनीशियन (रेडियोलॉजी) — लेवल 6
2. तकनीकी अधिकारी (नेत्र रोग) — लेवल 7
3. तकनीकी अधिकारी (ईएनटी) — लेवल 7
4. ओटी सहायक — लेवल 5
5. तकनीशियन (डायलिसिस) — लेवल 6
6. फार्मासिस्ट ग्रेड-2 — लेवल 5
7. कंप्यूटर प्रोग्रामर — लेवल 10
8. लाइब्रेरियन ग्रेड-2 — लेवल 6
इन पदों की परीक्षा बाद में
तकनीकी अधिकारी (मेडिकल परफ्यूजन), तकनीशियन (रेडियोथेरेपी), मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, जूनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट, तकनीशियन (न्यूक्लियर मेडिसिन), तकनीशियन ग्रेड-2 (डेंटल), मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, रिसेप्शनिस्ट और सहायक सुरक्षा अधिकारी के लिए परीक्षा तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी।
केजीएमयू प्रशासन ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें और परीक्षा दिवस पर निर्धारित केंद्र पर समय से पहुंचें.
