यूपी में नौकरियों का 'महाकुंभ', लखनऊ समेत यहां लगेंगे बड़े रोजगार मेले,100 कंपनियां लेंगी इंटरव्यू, जानें किस तारीख को कहां पहुंचना है?

UP Rojgar Mela 2026: आप युवा है और नौकरी ढूंढते हुए काफी समय हो गया लेकिन कई जगह इंटरव्यू देने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही . निराश न हो आप यूपी के रोजगार मेले में जॉब लेने पहुंच सकते हैं. जी हां, यूपी में इस महीने लखनऊ समते पांच मंडलों में रोजगार मेला लगेगा. इस मेले में कई दिग्गज कंपनियां इंटरव्य लेंगी. माना जा रहा हा कि इन मेलों में कई हजार युवकों की नौकरी लग सकती है. पूरी डिटेल के लिए आप पढ़िए खबर..

कब और कहां लगेगा रोजगार मेला?

9 जनवरी से लखनऊ समेत पांच मंडलों में रोजगार मेला लगेगा. हर मंडलों में करीब 100 कंपनियों में 10 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के निदेशक पुलकित खरे ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

सीएम योगी करेंगे रोजगार मेले का शुभारंभ

गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान परिसर में 9 जनवरी को मेगा रोजगार मेले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे. 6 फरवरी तक प्रत्येक पांच मंडलों में प्रस्तावित मेगा रोजगार मेले में आस-पास के जिलों के युवाओं को स्थानीय स्तर के साथ ही देश व प्रदेश में रोजगार पाने का सुनहरा मौका मिलेगा. आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग के साथ- साथ हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और परास्नातक तक योग्यता रखने वाले युवाओं को उनकी कौशल क्षमता के आधार पर नौकरी मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

देश की नाम कंपनियां आएंगी

देश की नामी टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, होंडा, बजाज, पेटीएम और अन्य नामी कंपनियां मेले में शामिल होंगी. करीब 30 हजार रुपये तक वेतन पर नौकरी मिल सकती है.

इन तारीखों पर इन शहरों में लगेंगे रोजगार मेले

पहला रोजगार मेला-9 जनवरी

लखनऊ, कानपुर, आयोध्या, बरेली

दूसरा रोजगार मेला-16 जनवरी

मुजफ्फरनगर मेरठ, सहारनपुर,अलीगढ़,मुरादाबाद

तीसरा रोजगार मेला- 23 जनवरी

झांसी, चित्रकूट आगरा

चौथा चरण-30 जनवरी

गोरखपुर,बस्ती देवी पाटन, आजमगढ़

6 फरवरी- वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज

अलीगंज राजकीय आईटीआई के प्लेसमेंट अधिकारी एमए खान ने बताया कि इन रोजगार मेलों में ITI, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के साथ-साथ हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और परास्नातक तक की योग्यता रखने वाले युवा भाग ले सकेंगे.कौशल विकास विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, रोजगार मेला के आयोजक, स्थल चयन, प्रतिभाग करने वाली नियोजक संस्थाओं और मेला के आयोजन पर खर्च होने वाली धनराशि और अन्य व्यवस्थाएं मुख्य विकास अधिकारी की निगरानी में होगी.

50km की दूरी होगी कम...यूपी के इस जिले में बनेगा गंगा नदी पर नया पुल, कई जिलों के लिए मील का पत्थर!

