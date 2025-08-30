Jobs in UP: अगर आप वेस्‍ट यूपी में रहते हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो पहुंच जाइये मेरठ. मेरठ में विनायक विद्यापीठ और क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय म‍िलकर रोजगार मेले का आयोजन किया है. दसवीं से लेकर ग्रेजुएशन तक युवाओं के लिए 8010 पद खाली हैं. रोजगार मेले में कई मल्‍टीनेशनल कंपनियां भाग लेने आ रही हैं.

दसवीं के युवाओं को भी म‍िलेगा मौका

रोजगार मेला शनिवार को विनायक विद्यापीठ और क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के संयुक्‍त तत्‍वाधान में आयोजित किया जा रहा है. रोजगार मेले में दसवीं, 12वीं, बीटेक, बीबीए, एमबीए, बीकाम, बीए, एमए, बीएएसी, एमएससी, बीसीए, एमसीए, आइटीआई डिप्लोमा वाले भी आवेदन कर सकते हैं. अगर किसी ने पोर्टल पर आवेदन नहीं किया है तो वह शनिवार को मौके पर पहुंचकर आवेदन कर सकते हैं. साक्षात्‍कार शनिवार को मोदीपुरम स्थित विनायक विद्यापीठ में शाम पांच बजे तक होंगे.

ये नामी कंपनियां ले रहीं भाग

मेरठ रोजगार मेले में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आरव इंडोसाफ्ट, जीनियस कंसलटेंसी, सीआईईएल मेनपावर, एचडीबी, टीलीज, द जाब ई, भगवती प्रोडक्शन, नवभारत फर्टिलाइजर, जेएमएस एंटरप्राइजेज, सारू कापर, एलआईसी, युवा शक्ति फाउंडेशन, जेपी बीएमजी प्राइवेट लिमिटेड, द ब्लू हेवन, होली हर्बस, भारत फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, पीएनबी मेट लाइफ, टाटा एआई लाइफ, एल एंड टी द्वारिकापति सोलर, ब्राइट फ्यूचर, सिस्का इलेक्ट्रिकल, न्यू जीवनदीप एंटरप्राइजेज, वंडर वर्कस प्राइवेट लिमिटेड भाग ले रही हैं.

लखनऊ में 16 हजार युवाओं को म‍िली नौकरी

बता दें कि पिछले दिनों लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्‍ठान में तीन दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया था. यहां देश ही विदेश की भी नामी कंपनियां पहुंची थीं. तीन दिन तक चले रोजगार मेले में 16 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार म‍िला था. अब लखनऊ के बाद मेरठ में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है.

