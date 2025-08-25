लखनऊ पहुंचीं 100 से ज्‍यादा नामी कंपनियां, 50 हजार युवाओं को ऑन द स्पॉट म‍िलेगी नौकरी!
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2896294
Zee UP-UttarakhandNew Jobs

लखनऊ पहुंचीं 100 से ज्‍यादा नामी कंपनियां, 50 हजार युवाओं को ऑन द स्पॉट म‍िलेगी नौकरी!

Rojgar Mela in Lucknow: अगर आपभी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो सुनहरा मौका है. प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन होने जा रहा है. इसमें 50 हजार से ज्‍यादा युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 25, 2025, 06:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्‍वीर AI की है
सांकेतिक तस्‍वीर AI की है

Rojgar Mela in Lucknow: लखनऊ में रहने वाले युवाओं के लिए अच्‍छी खबर है. योगी सरकार लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्‍ठान में 'रोजगार महाकुंभ 2025' का आयोजन करने जा रही है. तीन दिन तक चलने वाले रोजगार महाकुंभ में देश की 100 से ज्‍यादा नामी कंपनियां पहुंचेंगी. रोजगार महाकुंभ 2025 में 50 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी का अवसर दिया जाएगा.    

लखनऊ में लग रहा रोजगार मेला
योगी आदित्‍यनाथ का संकल्प 'हर हाथ को काम, हर युवा को सम्मान' अब नई उड़ान भरने जा रहा है. सीएम योगी की पहल पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 26 से 28 अगस्त तक रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन होने जा रहा है. इसमें प्रदेश के लाखों युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान होंगे. इसमें देश की करीब 100 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी, जो विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के अवसर देंगी. इसमें 100 से अधिक कंपनियों की ओर से 50 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी का अवसर दिया जाएगा. 

कौन-कौन सी कंपनियां लेंगी भाग 
रोजगार महाकुंभ में स्टार्टअप और इनोवेशन के क्षेत्र में और डेटा-ड्रिवेन सॉल्यूशंस पर काम करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Wadhwani AI, Microsoft और Intel जैसी अंतरराष्ट्रीय दिग्गज कंपनियां शामिल होंगी. ये कंपनियां सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हार्डवेयर डिजाइन जैसे क्षेत्रों में नौकरियां देंगी. इससे यूपी के इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र से आने वाले युवाओं को बड़ा लाभ मिलने वाला है. 

फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियां भी
इसके अलावा ई-कॉमर्स सेक्टर से Flipkart और Amazon Web Services (AWS) जैसी कंपनियों में सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, डेटा एनालिटिक्स और ऑनलाइन रिटेल ऑपरेशंस में अवसर मिलेंगे. वित्तीय और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी कंपनियां भी शामिल होंगी. साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर से Mahindra जैसी कंपनियां नौकरी का पिटारा खोलेंगी. 

तीन मंच से युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्‍य 
रोजगार महाकुंभ में तीन मंच के माध्यम से हजारों युवाओं के सपने को उड़ान मिलेगी. इसमें प्रमुख रूप सें रोजगार कॉन्क्लेव होगा. जिसमें नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ युवाओं की सीधी बातचीत होगी.  रोजगार महाकुंभ में कंपनियां ऑन-स्पॉट इंटरव्यू और प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करेंगी. इसमें 50 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी का अवसर म‍िलेगा. 

यह भी पढ़ें : UP SI Bharti 2025: यूपी में दारोगा बनने के लिए करें आवेदन, योगी सरकार ने शुरू की 4542 पदों पर भर्ती

यह भी पढ़ें : UP Police Bharti 2025: 1-2 सौ नहीं, हजारों पदों पर भर्ती, ये होगा लिखित परीक्षा का फॉर्मेट, एक गलती कर सकता है बड़ा नुकसान

TAGS

Rozgar Mela

Trending news

Rozgar Mela
लखनऊ पहुंचीं 100 नामी कंपनियां, 50 हजार युवाओं को ऑन द स्पॉट म‍िलेगी नौकरी!
karnaprayag landslide
कर्णप्रयाग में टूटा आफत का पहाड़! SDM ऑफिस के पीछे लैंडस्लाइड , खाली कराया गया इलाका
prayagraj news
24 घंटे में 1.5 मीटर बढ़ा जलस्‍तर....संगमनगरी में एक बार फ‍िर ऊफान पर गंगा और यमुना
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा, कार और बाइक की टक्कर में 4 लोगों की मौत
Shubhanshu shukla
शुभांशु शुक्‍ला तीन दिन रहेंगे लखनऊ, इन वजहों से नहीं जा सकेंगे अपने घर
jaunpur news
साहब मैं जिंदा हूं! जौनपुर में वृद्धों को प्रधान ने कागज़ों में दिखाया ‘मृत’
Jhansi News
झांसी में बने ट्रांसफॉर्मर से रोशन होंगे यूरोप और अफ्रीका! भेल यूनिट को मिला ऑर्डर
baghpat news
बागपत में भरी पंचायत में छिड़ा 'युद्ध', रिश्ता बचाने को लेकर बैठक में लड़के के पिटाई
Uttarakhand Cabinet expansion
कैबिनेट विस्तार की हलचल तेज, हाईकमान से हरी झंडी का इंतजार, जानें संभावित चेहरे
Hardoi News
हरदोई में फूटी नाव पर सेल्फी बनी मौत! पलटते ही नौ लोग पानी में डूबे, एक ने तोड़ा दम
;