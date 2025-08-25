Rojgar Mela in Lucknow: लखनऊ में रहने वाले युवाओं के लिए अच्‍छी खबर है. योगी सरकार लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्‍ठान में 'रोजगार महाकुंभ 2025' का आयोजन करने जा रही है. तीन दिन तक चलने वाले रोजगार महाकुंभ में देश की 100 से ज्‍यादा नामी कंपनियां पहुंचेंगी. रोजगार महाकुंभ 2025 में 50 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी का अवसर दिया जाएगा.

लखनऊ में लग रहा रोजगार मेला

योगी आदित्‍यनाथ का संकल्प 'हर हाथ को काम, हर युवा को सम्मान' अब नई उड़ान भरने जा रहा है. सीएम योगी की पहल पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 26 से 28 अगस्त तक रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन होने जा रहा है. इसमें प्रदेश के लाखों युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान होंगे. इसमें देश की करीब 100 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी, जो विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के अवसर देंगी. इसमें 100 से अधिक कंपनियों की ओर से 50 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी का अवसर दिया जाएगा.

कौन-कौन सी कंपनियां लेंगी भाग

रोजगार महाकुंभ में स्टार्टअप और इनोवेशन के क्षेत्र में और डेटा-ड्रिवेन सॉल्यूशंस पर काम करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Wadhwani AI, Microsoft और Intel जैसी अंतरराष्ट्रीय दिग्गज कंपनियां शामिल होंगी. ये कंपनियां सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हार्डवेयर डिजाइन जैसे क्षेत्रों में नौकरियां देंगी. इससे यूपी के इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र से आने वाले युवाओं को बड़ा लाभ मिलने वाला है.

फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियां भी

इसके अलावा ई-कॉमर्स सेक्टर से Flipkart और Amazon Web Services (AWS) जैसी कंपनियों में सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, डेटा एनालिटिक्स और ऑनलाइन रिटेल ऑपरेशंस में अवसर मिलेंगे. वित्तीय और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी कंपनियां भी शामिल होंगी. साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर से Mahindra जैसी कंपनियां नौकरी का पिटारा खोलेंगी.

तीन मंच से युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्‍य

रोजगार महाकुंभ में तीन मंच के माध्यम से हजारों युवाओं के सपने को उड़ान मिलेगी. इसमें प्रमुख रूप सें रोजगार कॉन्क्लेव होगा. जिसमें नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ युवाओं की सीधी बातचीत होगी. रोजगार महाकुंभ में कंपनियां ऑन-स्पॉट इंटरव्यू और प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करेंगी. इसमें 50 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी का अवसर म‍िलेगा.

