/उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में जल्द शुरू होगी शिक्षकों की बंपर भर्ती, बेसिक शिक्षकों के 1586 पदों पर होगी नियुक्ति

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Uttarakhand Primary Teacher Vacancy: उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है. राज्य के प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है. जल्द ही प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के 1586 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इस कदम से न केवल स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी, बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को भी एक नया मजबूती मिलेगी.
13 जिलों के 1307 स्कूलों में हैं खाली पद
शिक्षा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह भर्तियां राज्य के सभी 13 जिलों के सरकारी विद्यालयों में की जाएंगी. विभाग ने सूबे के कुल 1307 ऐसे विद्यालयों की पहचान की है, जहां शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं. इन सभी स्कूलों में बच्चों की संख्या और वहां पहले से मौजूद शिक्षकों की स्थिति का बारीकी से सर्वे किया जा चुका है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किस स्कूल में कितने शिक्षकों की वास्तविक जरूरत है.
स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुरू होगी भर्ती
शिक्षकों की इस नई भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने से पहले शिक्षा विभाग कुछ जरूरी प्रशासनिक कार्य पूरे करेगा. विभाग के नियमों के अनुसार, सबसे पहले राज्य के मौजूदा शिक्षकों की वार्षिक ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा. जब ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस जिले या स्कूल में कितने पद अब भी खाली हैं, उसके तुरंत बाद इन 1586 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा सीधा सकारात्मक प्रभाव
अक्सर यह देखने को मिलता है कि गांवों और दूर-दराज के इलाकों में स्थित सरकारी प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी रहती है. एक ही शिक्षक को कई कक्षाओं के बच्चों को एक साथ संभालना पड़ता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है. 1586 नए शिक्षकों के आने से स्कूलों में शिक्षकों का यह संकट काफी हद तक दूर हो जाएगा. इससे हर कक्षा के बच्चों को पढ़ने के लिए समर्पित शिक्षक मिल सकेंगे और सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा.
युवाओं के लिए सुनहरा मौका
उत्तराखंड के डी.एल.एड. (D.El.Ed.) और टी.ई.टी. (TET) पास कर चुके योग्य युवाओं के लिए यह भर्ती एक बेहतरीन अवसर लेकर आई है. लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को अब अपनी योग्यता साबित करने और शिक्षक बनने का मौका मिलने जा रहा है. शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा पहले ही जुटा लिया है, जिससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि स्थानांतरण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भर्ती प्रक्रिया बिना किसी देरी के तेजी से आगे बढ़ेगी.