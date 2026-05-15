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यूपी के एडेड स्कूलों में बंपर वैकेंसी! 23,213 पदों भर्ती का इंतजार होगा खत्म

UP Teacher Bharti 2026: माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सीधी भर्ती के लिए खाली पदों का अधियाचन भेज दिया है. जल्द ही 23213 शिक्षक और प्रधानाचार्यों के खाली पदों पर भर्ती शुरू हो जाएगी.

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: May 15, 2026, 03:43 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
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UP Teacher Bharti 2026: यूपी के एडेड माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की राह देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. यूपी के एडेड माध्यमिक स्कूलों में नए सत्र में 23213 शिक्षक और प्रधानाचार्यों के पदों भर्ती होने जा रही है. माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सीधी भर्ती के लिए खाली पदों का अधियाचन भेज दिया है. जल्द ही 23213 शिक्षक और प्रधानाचार्यों के खाली पदों पर भर्ती शुरू हो जाएगी. 

23213 पदों पर होगी भर्ती 
दरअसल, उत्तर प्रदेश में 4479 अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में लंबे समय से शिक्षक और प्रधानाचार्य के पद खाली पड़े हैं. 2016 में खाली पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जो 2021 में पूरी हो सकी. लंबे समय से खाली पदों पर शिक्षक भर्ती का इंतजार था. जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा एडेड स्कूलों में खाली पदों का ब्योरा भेज दिया गया. 

देखें कितने पद खाली हैं 
माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे गए अधियाचन के मुताबिक, प्रधानाचार्य के 1502, प्रधानाध्यापक के 1003 पद, प्रवक्ता के 2705 पद, सहायक अध्यापक (शिक्षक) के 16114 और सहायक अध्यापक (संबद्ध प्राइमरी) के 1889 पद खाली हैं. यूपी के 4479 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कुल 23213 पद खाली हैं.

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टीजीटी और पीजीटी 2022 की भर्ती प्रक्रिया चल रही 
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 4479 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों की सीधी भर्ती के बाद स्कूलों में पठन पाठन को गति मिल सकेगी. माना जा रहा है कि विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया पूरी करने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग खाली पदों पर भर्ती जल्द ही शुरू कर सकता है. बता दें ​कि 9 और 10 मई को एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती 2022 के लिए लिखित परीक्षा कराई गई थी.  

यह भी पढ़ें : यूपी में दारोगा भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, 15.75 लाख उम्मीदवारों में 12 हजार अभ्यर्थियों ने मारी बाजी

यह भी पढ़ें : यूपी रोडवेज में 'सारथी' बनने का सुनहरा मौका, 8वीं पास युवाओं के लिए इन 13 जगहों में भर्ती मेला

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