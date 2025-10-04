Advertisement
यूपी की आंगनबाड़ियों में होगी 69 हजार पदों की भर्दी, जानें योग्यता और कैसे करना है आवेदन

UP Anganwadi Bharti 2025: यूपी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की बड़ी भर्ती निकाली है. सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के खाली पड़े 7952 और सहायिकाओं के 61254 पदों को भरेगी. आइये जानते हैं पात्रता और शर्तें.  

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 04, 2025, 07:45 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशभर में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के हजारों रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है. 7952 आंगनबाड़ी कार्यकत्री और 61254 सहायिका पद जल्द ही भरे जाएंगे. इसके लिए सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में चयन समिति बनाई गई है.

पात्रता और आयु सीमा
भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता इंटर (12वीं) पास तय की गई है. कार्यकत्री पदों के लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष रखी गई है, जबकि सहायिकाओं के पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में वार्ड की कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाली सहायिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. 

रिक्त पदों का ब्योरा और पोर्टल
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि रिक्त पदों का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड किया जाए। इसके लिए upanganwadibharti.in पोर्टल तैयार किया गया है.

पदों का विवरण
कुल 7952 कार्यकत्री पदों में से 2123 पुराने रिक्त हैं, जबकि 5523 नए पद नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलने के चलते निकाले गए हैं. वहीं, सहायिकाओं के 61254 पदों में से 38,994 पद सेवानिवृत्ति और मृत्यु से खाली हुए, जबकि 22,260 पद केंद्रों के अपग्रेड होने पर निकले हैं. 

मानदेय और प्राथमिकता 
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को हर माह 7500 रुपये और सहायिकाओं को 3750 रुपये मानदेय दिया जाएगा. भर्ती में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.

सरकार का दावा है कि इस बार भर्ती में बैकलॉग की समस्या नहीं रहेगी और 50 प्रतिशत पद सहायिकाओं से भरने के बाद शेष पदों को सीधी भर्ती से पूरा किया जाएगा. 

