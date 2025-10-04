यूपी की आंगनबाड़ियों में होगी 69 हजार पदों की भर्दी, जानें योग्यता और कैसे करना है आवेदन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशभर में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के हजारों रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है. 7952 आंगनबाड़ी कार्यकत्री और 61254 सहायिका पद जल्द ही भरे जाएंगे. इसके लिए सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में चयन समिति बनाई गई है.

पात्रता और आयु सीमा

भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता इंटर (12वीं) पास तय की गई है. कार्यकत्री पदों के लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष रखी गई है, जबकि सहायिकाओं के पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में वार्ड की कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाली सहायिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.

रिक्त पदों का ब्योरा और पोर्टल

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि रिक्त पदों का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड किया जाए। इसके लिए upanganwadibharti.in पोर्टल तैयार किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पदों का विवरण

कुल 7952 कार्यकत्री पदों में से 2123 पुराने रिक्त हैं, जबकि 5523 नए पद नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलने के चलते निकाले गए हैं. वहीं, सहायिकाओं के 61254 पदों में से 38,994 पद सेवानिवृत्ति और मृत्यु से खाली हुए, जबकि 22,260 पद केंद्रों के अपग्रेड होने पर निकले हैं.

मानदेय और प्राथमिकता

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को हर माह 7500 रुपये और सहायिकाओं को 3750 रुपये मानदेय दिया जाएगा. भर्ती में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.

सरकार का दावा है कि इस बार भर्ती में बैकलॉग की समस्या नहीं रहेगी और 50 प्रतिशत पद सहायिकाओं से भरने के बाद शेष पदों को सीधी भर्ती से पूरा किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 में बड़े बदलाव, शिक्षा, उम्र, फिजिकल के नियम हुए कड़े, देखें डिटेल्स

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !