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UP BEd प्रवेश परीक्षा के लिए आज डाउनलोड करें एडमिट कार्ड, साथ ले जानी होंगी दो कॉपियां

UP BED Admit Card 2026: यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 31 मई को आयोजित की जाएगी. इससे पहले ए​डमिट कार्ड का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है. आज एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: May 21, 2026, 04:04 PM IST
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UP BED Admit Card 2026
UP BED Admit Card 2026

UP BED Admit Card 2026 Release Today: यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है. यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है. यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज 21 मई को जारी किया जा सकता है. आइए जानते हैं एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकेंगे?. 

31 मई को होनी है प्रवेश परीक्षा 
बता दें कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 31 मई को प्रस्तावित है. यूपी में करीब 2.40 लाख से ज्यादा सीटों पर दाखिले के लिए प्रदेश के 72 जिलों में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी. 21 मई को एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद ए​डमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. 

कैसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड? 
अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाना होगा. इसके बाद होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद UP BEd Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें. लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करें. लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा. आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड या सेव कर सकते हैं. 

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बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी करा रही प्रवेश परीक्षा 
बता दें कि उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए 10 फरवरी 2026 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी. आवेदन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 थी. वहीं, लेट फीस के साथ उम्मीदवारों को 5 मई 2026 तक आवेदन करने का मौका था. आवेदन फॉर्म में सुधार 6 मई से 10 मई 2026 तक करना था. अब एडमिट कार्ड जारी करने की बारी है. इस बार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित करा रही है. 

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