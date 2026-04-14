यूपी बोर्ड रिजल्ट कब आएगा? 10वीं और 12वीं के छात्र यहां डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट

UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से बताया गया कि दसवीं और बारहवीं परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर चेक कर सकेंगे.
Trending Photos
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र रिजल्ट का इंतजार जल्द ही पूरा होने जा रहा है. माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इसी महीने जारी कर सकता है. आइए जानते हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट कैसे देख सकते हैं?.
कब आएगा यूपी बोर्ड रिजल्ट?
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस बार 10वीं और 12वीं में कुल 52 लाख छात्र और छात्राएं शामिल हुए थे. कॉपी चेकिंग का काम लगभग पूरा हो गया है. वहीं, मूल्यांकन का दौर भी अंतिम चरण में है. इसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. माना जा रहा है कि यूपी बोर्ड रिजल्ट 26 अप्रैल 2026 तक जारी हो सकता है.
कहां चेक कर सकेंगे रिजल्ट?
यूपी बोर्ड कक्षा दसवीं और बारहवीं परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर चेक कर सकेंगे. वेबसाइट के होमपेज पर छात्रों को 'UP Board 10th 12th Result 2026' एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद लॉगिन डिटेल जैसे रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करानी होगी. लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद रिजल्ट दिख जाएगा.
12 मार्च को संपन्न हुई थी परीक्षा
बता दें कि इस बार यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू हुई थी. 12 मार्च 2026 को समाप्त हुई थी. प्रदेशभर में 8,000 से अधिक परीक्षा केंद्रों बनाए गए थे. वहीं, प्रैक्टिकल परीक्षाएं इससे पहले 21 जनवरी से 5 फरवरी 2026 के बीच संपन्न हुई थी. यूपी बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा.
यह भी पढ़ें : RO/ARO भर्ती में बड़ा अपडेट: परीक्षा में चयनित कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन का शेड्यूल जारी, 419 अभ्यर्थियों को बुलावा
यह भी पढ़ें : UPESSC से जुड़ी बड़ी खबर, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की पुनर्परीक्षा की तारीख घोषित, जानें पूरा शेड्यूल