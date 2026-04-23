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20 साल बाद वाराणसी की हाईस्कूल टॉप-10 में दमदार एंट्री, सूर्यदीप प्रदेश में छठे स्थान पर, मिलेगा एक लाख का पुरस्कार

UP Board 10th Result 2026 Topper List: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 के 10वीं के परीक्षा परिणाम में वाराणसी ने 20 साल टॉप 10 में दमदार एंट्री की है. जिले के सूर्यदीप प्रजापति ने प्रदेश भर में छठा स्थान हासिल कर स्कूल, माता-पिता के साथ जिले का नाम भी रोशन कर दिया है. सूर्यदीप के प्रिंसिपल ने भी उनके लिए बड़ा ऐलान किया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 23, 2026, 06:14 PM IST
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सूर्यदीप ने यूपी बोर्ड 10th में छठा स्थान हासिल किया
सूर्यदीप ने यूपी बोर्ड 10th में छठा स्थान हासिल किया

UP Board  High School Result 2026 Topper List: वाराणसी ने एक बार फिर अपनी शैक्षिक पहचान को मजबूती से स्थापित किया है. यूपी बोर्ड हाईस्कूल परीक्षा के नतीजों में इस बार जनपद ने 20 साल बाद प्रदेश की टॉप-10 सूची में जगह बनाकर इतिहास रच दिया. इस उपलब्धि के केंद्र में रहे राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज के छात्र सूर्यदीप प्रजापति, जिन्होंने 96.83 प्रतिशत अंक हासिल कर न सिर्फ जिले में पहला स्थान पाया, बल्कि पूरे प्रदेश में छठा रैंक भी हासिल किया है.

यूपी बोर्ड का रिजल्ट आप डायरेक्ट बगैर किसी परेशानी के ZEE NEWS पर भी चेक कर सकते हैं, और मार्कशीट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं. 

सूर्यदीप के स्कूल और परिवार में खुशी की लहर
सूर्यदीप की इस शानदार सफलता से स्कूल और परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. उनकी मेहनत और लगन से प्रभावित होकर कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें अपनी सैलरी से 1 लाख रुपये देने की घोषणा की, जिससे यह उपलब्धि और भी खास बन गई.

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यूपी के अन्य टॉपर
इस वर्ष हाईस्कूल परीक्षा में जिले के मेधावियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली. दूसरे स्थान पर मानसी यादव और अंशिका यादव ने 576 अंक (96.00 प्रतिशत) के साथ संयुक्त रूप से जगह बनाई. शिवम कुमार ने 575 अंक (95.83 प्रतिशत) के साथ तीसरा स्थान हासिल किया. आराध्या बरनवाल, अमन मौर्य और आंचल पटेल भी शीर्ष स्थानों में शामिल रहे. 

टॉप 10 में छात्राओं का दबदबा
टॉप-10 सूची में छात्राओं का दबदबा साफ नजर आया, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों ने भी अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया. यह संकेत है कि अब प्रतिभा शहरों तक सीमित नहीं रही. 

यूपी 12वीं के टॉपर्स
इंटरमीडिएट (12वीं) परीक्षा में भी जिले के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया. साक्षी ने 472 अंक (94.40 प्रतिशत) के साथ पहला स्थान हासिल किया. वैशाली मौर्य दूसरे और ऋतु वर्मा तीसरे स्थान पर रहीं. अंजलि प्रजापति और अरुण वर्मा ने भी टॉप-5 में अपनी जगह बनाई. 

इस बार भी इंटर की टॉप-10 सूची में छात्राओं का वर्चस्व रहा, जो उनके निरंतर बेहतर होते प्रदर्शन को दर्शाता है. परिणाम घोषित होते ही पूरे जिले में जश्न का माहौल रहा- कहीं मिठाइयां बंटी, तो कहीं ढोल-नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई गईं.

वाराणसी के लिए यह सफलता सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है.

ये भी पढ़ें: यूपी बोर्ड 10वीं टॉपर्स लिस्ट 2026: कशिश वर्मा और अंशिका ने किया प्रदेश में टॉप, देखें जिलेवार अव्वल छात्रों की लिस्ट

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