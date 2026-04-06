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यूपी में एक और सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 12वीं पास युवाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान

Excise Constable Recruitment 2026:  बीते दिनों योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर भर्ती का ऐलान किया था. अब योगी सरकार ने एक और सिपाही भर्ती को हरी झंडी दिखा दी है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Apr 06, 2026, 09:35 PM IST
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Excise Constable Recruitment 2026
Excise Constable Recruitment 2026

UP Excise Constable Recruitment 2026: यूपी में सिपाही भर्ती की राह देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आबकारी ​सिपाही की भर्ती करने जा रही है. आबकारी विभाग में सिपाही के 722 पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया गया है. इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करने की पूरी जानकारी देख लें. 

कब से कर सकेंगे आवेदन 
आबकारी विभाग में सिपाही भर्ती का काफी समय से इंतजार था. अब प्रदेश में आबकारी सिपाही के 722 पदों पर भर्ती निकाली गई है. जानकारी के मुताबिक, आबकारी सिपाही भर्ती के लिए चार जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी. इच्छुक अभ्यर्थी 24 जून तक आवेदन कर सकेंगे. 1 जुलाई तक फॉर्म में सुधार का मौका मिलेगा. 

जान लें योग्यता
गौर करने वाली बात यह है कि इस भर्ती में वहीं अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी 2025 में हिस्सा लिया है. साथ ही जिनका स्कोर कार्ड जारी किया गया हो. पीईटी स्कोर के आधार पर ही अभ्यर्थियों को इस भर्ती के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा. चयनित अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा. 

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100 नंबर का होगा पेपर 
मुख्य परीक्षा के लिए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये निर्धारित किया गया है. आबकारी सिपाही भर्ती की परीक्षा में 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. इसमें चयनित अभ्यर्थी को ही आगे की प्रक्रिया में जाने दिया जाएगा. आबकारी भर्ती परीक्षा में इतिहास, भूगोल, राजनीति, सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, उत्तर प्रदेश की आबकारी नीतियां, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की मूल अवधारणाएं व उत्तर प्रदेश से जुड़ा सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे. 

यूपी पुलिस में भरे जाएंगे 81 हजार पद 
बता दें कि बीते दिनों योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर भर्ती का ऐलान किया था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि प्रदेश में 81,000 से अधिक पुलिस पदों को भरा जाएगा. सीएम योगी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी चयन प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों और आरक्षण व्यवस्था के अनुसार पूरी की जाएं. 

 

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