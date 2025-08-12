Lecturer Bharti 2025: यूपी में प्रवक्‍ता भर्ती का रास्‍ता देख रहे युवाओं के लिए अच्‍छी खबर है. उत्‍तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्‍ता (Lecturer) भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है. 1516 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गया है. अभ्‍यर्थी लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर जाकर अप्‍लाई कर सकते हैं.

राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्‍ता भर्ती शुरू

यूपी में इससे पहले दिसंबर 2020 में शिक्षक भर्ती आई थी. पांच साल से अभ्‍यर्थी नई भर्ती का रास्‍ता देख रहे थे. अब लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्‍ता के 1516 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है. इसमें पुरुष अभ्‍यर्थियों के लिए 777 और महिला वर्ग के लिए 694, स्‍पर्श दृष्टिबाधित के लिए 43 और जेल प्रशिक्षण विद्यालय के लिए शिक्षक के 2 पद शामिल हैं.

कितनी होनी चाहिए आयु सीमा

अभ्‍यर्थी आयोग की ऑफ‍िशियल वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं. फॉर्म में करेक्‍शन करने और फीस जमा करने की अंतिम तारीख 19 स‍ितंबर 2025 है. आयु सीमा 1 जुलाई 2025 को न्‍यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 40 साल होनी चाहिए. आवेदन को सरल बनाने के लिए सभी आवेदनों को OTR (वन टाइम रजिस्‍ट्रेशन) आधारित ही स्‍वीकार किया जाएगा.

कितना शुल्‍क भुगतान करना होगा

राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्‍ता के पदों के लिए सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 125 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं, एससी/एसटी/पीएच अभ्यर्थियों को 65 रुपये फीस देनी होगी. आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में किया जा सकेगा.

पद का नाम वैकेंसी

प्रवक्ता गवर्नमेंट इंटर कॉलेज (पुरुष) 777

प्रवक्ता गवर्नमेंट इंटर कॉलेज (महिला) 694

प्रवक्ता स्पर्श दृष्टिबाधित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज/समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय 43

प्रादेशिक उत्तर प्रदेश जेल परीक्षण विद्यालय 02

कुल 1516

