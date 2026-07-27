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यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में बड़ी राहत... नहीं हटाए जाएंगे पहले से भर्ती 67,867 शिक्षक, यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

UP Teachers Recruitment Update: यूपी के 67 हज़ार से ज़्यादा सेवारत प्राइमरी शिक्षकों के लिए राहत की ख़बर है. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा है कि पहले से नियुक्त 67,867 शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा. संशोधित मेरिट लिस्ट में आने वाले नए कैंडिडेट को खाली पदों की उपलब्धता और न्यूनतम योग्यता पूरी करने पर नौकरी दी जाएगी.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jul 27, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:42 PM IST
यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में बड़ी राहत... नहीं हटाए जाएंगे पहले से भर्ती 67,867 शिक्षक, यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

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Pradeep Kumar Raghav

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प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

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