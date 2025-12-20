Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3047507
Zee UP-UttarakhandNew Jobs

यूपी में पुलिस-शिक्षा समेत अन्य विभागों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका! सरकार ने की डेढ़ लाख भर्तियों का ऐलान

UP News: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नया साल बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है. सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को 2026 में ऐतिहासिक तोहफा मिलने वाला है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 20, 2025, 01:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2026 में युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति के बाद कुल 1.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी. यह राज्य के इतिहास में एक वर्ष में होने वाली सबसे बड़ी भर्ती होगी. इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को नए अवसर मिलेंगे और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा.

पुलिस और शिक्षा विभाग में बंपर पद
प्रस्तावित भर्तियों में सबसे अधिक पद पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगे. जिसमें आरक्षी, सब-इंस्पेक्टर और अन्य पद होंगे, जबकि शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य जैसे पदों पर चयन किया जाएगा. इसके अलावा लेखपाल पद, स्वास्थ्य विभाग, आवास विकास, कारागार, बाल विकास पुष्टाहार और पोषण विभागों में भी हजारों रिक्त पद भरे जाएंगे. 

योग्यता के आधार पर होगा चयन
बता दें कि प्रदेश  सरकार ने  ये स्पष्ट कहा है कि सभी भर्तियां पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता के आधार पर किया जाएगा. इतना ही नहीं विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक हर चरण की निगरानी की जाएगी. विभागों को नियमित रिपोर्ट देनी होगी ताकि किसी भी तरह की देरी या अनियमितता न हो. इससे युवाओं का सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा और मजबूत हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

जल्द जारी होंगे भर्ती नोटिफिकेशन
सरकारी सूत्रों के अनुसार भर्ती विज्ञापन जारी करने की तैयारी अंतिम चरण में है. कई विभागों ने प्रक्रिया शुरू भी कर दी है. विभागवार खाली पदों का विवरण मंगाया जा चुका है ताकि समय पर चयन हो सके. आवेदन, परीक्षा और चयन के लिए तय मानकों का पालन किया जाएगा और चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार सूचना दी जाएगी.
 
दस साल में दस लाख नौकरियों का ऐतिहासिक लक्ष्य
योगी सरकार पिछले साढ़े आठ वर्षों में 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दे चुकी है. 2026 की प्रस्तावित भर्तियों के बाद उत्तर प्रदेश दस वर्षों में दस लाख सरकारी नौकरी देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा. यह उपलब्धि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और प्रदेश के विकास को नई गति देने में अहम भूमिका निभाएगी. 

और पढे़ं: यूपी लेखपाल में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 7994 पदों पर भर्ती के लिए इस दिन से करें आवेदन

यूपी पुलिस SI/ASI परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां देखें चयनित अभ्यर्थियों की सूची

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके  पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

UP News

Trending news

UP News
यूपी में पुलिस-शिक्षा समेत अन्य विभागों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका!
gonda news
प्रेमजाल, ब्लैकमेलिंग और टूटता हौसला, इंजीनियर की मौत ने खोल दी साजिश की परतें
Uttarakhand Forest Department
वाह! अब AI कैमरा करेगा जंगल की चौकीदारी, गांवो में नहीं मचेगा बाघ-भालू से उत्पात
UP BJP
खरमास के बाद बनेगी यूपी भाजपा की नई टीम, जातीय समीकरण साधेंगे नए कैप्टन
jaunpur news
कहीं चाइनीज मांझे से न जाए किसी की जान, ट्रैफिक पुलिस ने बच्चों को दिया ये ज्ञान
cm yogi meeting
सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम योगी सख्त, अधिकारियों संग चर्चा के लिए बुलाई बड़ी बैठक
UP Encoutner
कन्नौज में युवती को जलाकर मारने वाले का हाफ एनकाउंटर, सहारनपुर में हिस्ट्रीशीटर घायल
Sambhal news
संभल हिंसा के आरोपी जामा मस्जिद के सदर लड्डन खां की मौत,नमाज के दौरान आया हार्ट अटैक
Severe cold wave jaulaun
नहीं सोना पड़ेगा ठंड में खुले में, जालौन के इस रैन बसेरे में 34 बेड,फ्री चाय-पानी
Lucknow news
ट्रांसपोर्टरों के लिए GOOD NEWS, इस दिन से फिर शुरू होगा ट्रांसपोर्टनगर फिटनेस सेंटर