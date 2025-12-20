यूपी में पुलिस-शिक्षा समेत अन्य विभागों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका! सरकार ने की डेढ़ लाख भर्तियों का ऐलान

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2026 में युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति के बाद कुल 1.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी. यह राज्य के इतिहास में एक वर्ष में होने वाली सबसे बड़ी भर्ती होगी. इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को नए अवसर मिलेंगे और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा.

पुलिस और शिक्षा विभाग में बंपर पद

प्रस्तावित भर्तियों में सबसे अधिक पद पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगे. जिसमें आरक्षी, सब-इंस्पेक्टर और अन्य पद होंगे, जबकि शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य जैसे पदों पर चयन किया जाएगा. इसके अलावा लेखपाल पद, स्वास्थ्य विभाग, आवास विकास, कारागार, बाल विकास पुष्टाहार और पोषण विभागों में भी हजारों रिक्त पद भरे जाएंगे.

योग्यता के आधार पर होगा चयन

बता दें कि प्रदेश सरकार ने ये स्पष्ट कहा है कि सभी भर्तियां पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता के आधार पर किया जाएगा. इतना ही नहीं विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक हर चरण की निगरानी की जाएगी. विभागों को नियमित रिपोर्ट देनी होगी ताकि किसी भी तरह की देरी या अनियमितता न हो. इससे युवाओं का सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा और मजबूत हुआ है.

जल्द जारी होंगे भर्ती नोटिफिकेशन

सरकारी सूत्रों के अनुसार भर्ती विज्ञापन जारी करने की तैयारी अंतिम चरण में है. कई विभागों ने प्रक्रिया शुरू भी कर दी है. विभागवार खाली पदों का विवरण मंगाया जा चुका है ताकि समय पर चयन हो सके. आवेदन, परीक्षा और चयन के लिए तय मानकों का पालन किया जाएगा और चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार सूचना दी जाएगी.



दस साल में दस लाख नौकरियों का ऐतिहासिक लक्ष्य

योगी सरकार पिछले साढ़े आठ वर्षों में 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दे चुकी है. 2026 की प्रस्तावित भर्तियों के बाद उत्तर प्रदेश दस वर्षों में दस लाख सरकारी नौकरी देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा. यह उपलब्धि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और प्रदेश के विकास को नई गति देने में अहम भूमिका निभाएगी.

