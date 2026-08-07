/यूपी के मेडल विजेताओं के लिए खुशखबरी! सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका; जानें आवेदन की आखिरी तारीख

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. राज्य सरकार ने ऐसे खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में सीधे नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. खेल विभाग ने विभिन्न सरकारी विभागों में कुल 49 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. पात्र खिलाड़ी 8 अगस्त 2026 की शाम 5 बजे तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.
कई महत्वपूर्ण विभागों में भरे जाएंगे पद
खेल विभाग के अनुसार इस विशेष भर्ती अभियान के तहत अलग-अलग विभागों में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें *क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी के 5 पद, उप क्रीड़ाधिकारी के 23 पद, क्रीड़ा अधिकारी के 9 पद, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के 3 पद, क्षेत्रीय वन अधिकारी के 2 पद, सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक के 2 पद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का 1 पद, खंड विकास अधिकारी के 3 पद तथा यात्रीकर-मालकर अधिकारी का 1 पद शामिल है. इन नियुक्तियों के माध्यम से खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन का सम्मान देने के साथ-साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियों में भी भागीदारी का अवसर मिलेगा.
ऐसे करें आवेदन
इच्छुक खिलाड़ी निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ निदेशक, खेल उत्तर प्रदेश, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ के पते पर भेज सकते हैं. आवेदन पत्र, पात्रता संबंधी दिशा-निर्देश और पदों का विस्तृत विवरण खेल विभाग की वेबसाइट तथा खेल साथी पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
किन खिलाड़ियों को मिलेगा लाभ?
इस भर्ती प्रक्रिया का लाभ केवल उन्हीं खिलाड़ियों को मिलेगा जो *उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों. साथ ही उन्होंने 1 सितंबर 2020 या उसके बाद आयोजित किसी मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता, विश्व चैंपियनशिप (जो चार वर्ष के अंतराल पर आयोजित होती है), एशियाई खेल या राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक हासिल किया हो.
खेल प्रतिभाओं को मिलेगा नया मंच
सरकार की इस पहल को प्रदेश की खेल प्रतिभाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है. इससे न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानजनक सरकारी सेवा मिलेगी, बल्कि युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह भी बढ़ेगा. यह कदम खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य और प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.