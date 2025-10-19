दिवाली के बाद नौकरी का तोहफा! UP के इस सरकारी विभाग में खुलेंगे कई दर्जनों पद

UP News: स्वास्थ्य विभाग ने दीपावली के बाद 44 रिक्त पदों पर कोरोना वारियर्स की भर्ती करने का निर्णय लिया है. इनमें फार्मासिस्ट, डेंटल असिस्टेंट और वार्ड ब्वाय जैसे पद शामिल हैं. विभाग ने यह भर्ती विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के तहत करने की योजना बनाई है. मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अवनींद्र कुमार ने बताया कि इन पदों पर कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी.

पिछली भर्ती और समायोजन

कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग ने 163 कोरोना वारियर्स की भर्ती की थी. समय पर वेतन न मिलने के कारण 50 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी थी. 31 जुलाई 2024 को शेष 113 वारियर्स की सेवाएं समाप्त कर दी गईं. शासन के आदेश पर इनमें से 16 कर्मचारियों का समायोजन किया गया.

स्टाफ नर्स और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तैनाती

97 शेष कोरोना वारियर्स में 38 स्टाफ नर्स को भर्ती कर उनकी तैनाती कर दी गई थी. अब 59 कोरोना वारियर्स में से 44 की नई भर्ती की तैयारी हो रही है. इनमें अधिकांश कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के हैं. यह तैनाती अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में विभिन्न आवश्यक कार्यों के लिए की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

पदों का विवरण

44 रिक्त पदों में वार्ड अटैंडेंट, मल्टी टास्क वर्कर, वार्ड असिस्टेंट, वार्ड सपोर्ट स्टाफ, वार्ड ब्वाय व आया, डेंटल असिस्टेंट, क्लीनर सपोर्ट स्टाफ, एलोपैथिक फार्मासिस्ट, ब्लाक एकाउंट मैनेजर, बीसीपीएम, एमसीटीएस आपरेटर, डाटा मैनेजर और अन्य पद शामिल हैं. यह सूची अस्पतालों के सुचारू संचालन के लिए तैयार की गई है.

भर्ती का महत्व और उद्देश्य

इस भर्ती का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक स्टाफ की कमी को पूरा करना है. कोरोना वारियर्स की तैनाती से मरीजों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी. इससे विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा. भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा.

और पढे़ं: यूपी की आंगनबाड़ियों में होगी 69 हजार पदों की भर्दी, जानें योग्यता और कैसे करना है आवेदन