यूपी होम गार्ड भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी... आपत्तियां उठाने की आखिरी मौका, जानें क्या है प्रोसेस

Lucknow: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) ने यूपी होम गार्ड भर्ती परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है. परीक्षा में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थी अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपनी रिस्पॉन्स शीट और उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड ने सभी शिफ्ट और प्रश्नपत्र सेट के लिए आंसर-की उपलब्ध करा दी है, ताकि उम्मीदवार अपने संभावित अंकों का आकलन कर सकें.

25, 26 और 27 अप्रैल को हुई थी परीक्षा

यूपी होम गार्ड भर्ती परीक्षा का आयोजन 25, 26 और 27 अप्रैल को प्रदेश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 41,424 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं. लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ा अपडेट माना जा रहा है.

आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका

बोर्ड ने उम्मीदवारों को आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका दिया है. यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न या उसके उत्तर को लेकर आपत्ति है, तो वह ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित शुल्क के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 10 मई तय की गई है. इसके बाद किसी भी तरह की चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी.

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कहां और कैसे करें आंसर की डाउनलोड

आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद होमपेज पर उपलब्ध “यूपी होम गार्ड आंसर-की 2026” लिंक पर क्लिक करना होगा. फिर पंजीकरण संख्या और अन्य जरूरी विवरण भरकर उम्मीदवार अपनी रिस्पॉन्स शीट और आंसर-की डाउनलोड कर सकेंगे.

आपत्ति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि आपत्तियां केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगी. किसी अन्य माध्यम से भेजी गई शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा. जिन उम्मीदवारों को ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने में परेशानी हो रही है, वे हेल्पलाइन नंबर 08065075069 पर संपर्क कर सकते हैं या [sampark@uppbpb.gov.in](mailto:sampark@uppbpb.gov.in) पर ईमेल भेज सकते हैं. ईमेल में अभ्यर्थी को अपना नाम, रोल नंबर, पंजीकरण संख्या, परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि और शिफ्ट की जानकारी देना अनिवार्य होगा.

उम्मीदवारों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार

अब उम्मीदवारों की नजर फाइनल आंसर-की और रिजल्ट पर टिकी है. बोर्ड पहले सभी आपत्तियों की समीक्षा करेगा, जिसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाएगी. इसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी. लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम 25 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी होगा.

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