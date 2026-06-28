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यूपी होम गार्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी, uppbpb.gov.in पर देखें नतीजे

UP Home Guard Result 2026 Out: उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 के तहत 41,424 पदों के लिए 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jun 28, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:09 PM IST
यूपी होम गार्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी, uppbpb.gov.in पर देखें नतीजे
Image Credit: UP Home Guard Result 2026Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

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