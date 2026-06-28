यूपी होम गार्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी, uppbpb.gov.in पर देखें नतीजे

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UP Home Guard Result 2026 Out: यूपी होम गार्ड भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने रविवार को होम गार्ड भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइड uppbpb.gov.in पर अपलोड कर दिया है. बता दें कि 41,424 पदों के लिए अप्रैल महीने में तीन दिन तक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी. अब नतीजे जारी हो गए हैं.
अप्रैल महीने में आयोजित हुई थी लिखित परीक्षा
जानकारी के मुताबिक, UPPRPB ने उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 के तहत 41,424 पदों के लिए 19 लाख से अधिक आवेदन आए थे. इसके बाद 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी. 7 मई 2026 को प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी. 10 मई 2026 तक आपत्तियां मांगी गई थीं. आपत्तियां के निस्तारण के बाद मूल्याकंन का कार्य किया गया.
1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी चयनित
लिखित परीक्षा में कुल 1,07,221 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन (DV) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) के लिए चयनित किया गया है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण की तिथि का ऐलान कर सकता है. इसके लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी अपलोड की जाएगी.
ऐसे चेक करें रिजल्ट
अभ्यर्थी को सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद होमपेज पर "UPPBPB UP Police Home Guard Result 2026" का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी. सारी जानकारी अपलोड के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें, आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा दिनांक 25/04/2026, 26/04/2026 एवं 27/04/2026 को होमगार्ड्स एनरोलमेंट-2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम का प्रकाशन बोर्ड की वेबसाइट पर किया गया है। अभ्यर्थी अपना परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर…
— Uttar Pradesh Police Recruitment & Promotion Board (@upprpb) June 28, 2026