यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 में बड़े बदलाव, शिक्षा, उम्र, फिजिकल के नियम हुए कड़े, देखें डिटेल्स
यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 में बड़े बदलाव, शिक्षा, उम्र, फिजिकल के नियम हुए कड़े, देखें डिटेल्स

UP Home Guard Vacancy 2025: यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 में बड़े बदलाव किए गए हैं.  आयु सीमा भी घटा दी गई है। फिजिकल टेस्ट के नियम भी बदले गए हैं। पूरी जानकारी के लिए पढ़ें खबर।

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 23, 2025, 11:24 AM IST
UP Home Guard Vacancy 2025 (Social Media)
UP Home Guard Vacancy 2025 (Social Media)

UP Home Guard Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश में जल्द ही 44 हजार से अधिक होमगार्ड पदों पर भर्ती होने जा रही है.  इस बार भर्ती नियमों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. यूपी होमगार्ड भर्ती में आयु और फिजिकल टेस्ट के नियम भी बदले गए हैं. नई बदलावों की जानकारी शासन को भेज दी गई है. उम्मीद है कि राज्य में जल्द ही होम गार्ड भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है. 

दो चरणों में होगी होमगार्ड की भर्ती
होमगार्ड की भर्ती दो चरणों में करने की तैयारी की जा रही है. दोनों चरणों में 22-22 हजार होमगार्डों की भर्ती की जाएगी.  होमगार्ड की भर्ती सिपाही भर्ती की तरह ही होगी.  पहले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा होगी और इसे पास करने के बाद उन्हें फिजिकल टेस्ट में भाग लेना होगा.

यूपी में 44 हजार से अधिक होमगार्ड पदों पर भर्ती

उत्तर प्रदेश में जल्द ही 44 हजार से अधिक होमगार्ड पदों पर भर्ती होने जा रही है.  इस बार भर्ती नियमों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब केवल वही युवा आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने इंटरमीडिएट (12वीं) पास की हो। पहले इसके लिए न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल थी लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है।

उम्र सीमा में बदलाव
नई भर्ती प्रक्रिया में उम्र की सीमा भी घटा दी गई है. पहले अधिकतम उम्र 45 साल थी, लेकिन अब केवल 30 साल तक के उम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे.  इसका सीधा असर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों पर पड़ेगा. 

कठिन होगा फिजिकल टेस्ट
होमगार्ड की भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट में भी बदलाव किया गया है.  पुरुष कैंडीडेट को अब 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी तो वहीं महिला उम्मीदवारों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी.  पहले यह मानक काफी अलग थे लेकिन अब इन्हें और चुनौतीपूर्ण बना दिया गया है.   इसमें असफल रहने वालों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा.  इसी तरह शारीरिक मानक परीक्षा भी अन्य सुरक्षा बलों के मानकों के मुताबिक होगी.

बनेगा एनरोलमेंट बोर्ड (Enrollment board will be formed)
सूत्रों के अनुसार, भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखने के लिए एक एनरोलमेंट बोर्ड का गठन किया जाएगा.  इसमें आईजी को बोर्ड अध्यक्ष और डीआईजी को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा. योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि जिन उम्मीदवारों ने डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली है या इस क्षेत्र में अनुभव रखते हैं, उन्हें भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी.

क्यों जरूरी है भर्ती?
फिलहाल प्रदेश में 1,18,348 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 71,155 होमगार्ड ही एक्टिव हैं. यूपी में यानी 47 हजार से ज्यादा वैकेंसी खाली हैं. इसके अलावा आने वाले 10 साल में लगभग 38 हजार होमगार्ड रिटायर हो जाएंगे. अभी की बात करें तो आधे से ज्यादा जवान 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं. 

