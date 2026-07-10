/यूपी में ITI में 11 जुलाई से दाखिला शुरू, 211 संस्थानों के लिए पूरी तरह ऑनलाइन होगी प्रक्रिया; युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

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Lucknow: उत्तर प्रदेश में तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 11 जुलाई से शुरू की जा रही है. इच्छुक अभ्यर्थी 4 अगस्त 2026 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे प्रदेश के किसी भी जिले से उम्मीदवार आसानी से आवेदन कर सकेंगे.
नए ट्रेड के साथ बढ़ेगा रोजगार का दायरा
प्रदेश सरकार का दावा है कि आईटीआई संस्थानों को आधुनिक तकनीक और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है. इसी क्रम में इस बार अभ्यर्थियों को पारंपरिक ट्रेडों के साथ-साथ टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 211 राजकीय आईटीआई में शुरू किए गए 10 नए दीर्घकालीन व्यवसायों में भी प्रवेश का अवसर मिलेगा. इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को नई तकनीकों से जोड़ते हुए उन्हें रोजगार के लिए अधिक सक्षम बनाना है.
हर हाथ को हुनर' अभियान को मिलेगी नई रफ्तार
व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के अनुसार प्रदेश में कौशल विकास को रोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य आईटीआई को केवल प्रशिक्षण संस्थान तक सीमित न रखकर उन्हें उद्योगों के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करने का मजबूत केंद्र बनाना है. विभाग का कहना है कि बीते वर्षों में आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बड़ी संख्या में युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिले हैं.
ऐसे करें आवेदन, जानें शुल्क
ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को पहले अपने मोबाइल नंबर का ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करना होगा. इसके बाद आवेदन पत्र भरकर निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा. सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 250 रुपये तथा सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये निर्धारित किया गया है.
सहायता के लिए हेल्पलाइन भी उपलब्ध
आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी या अन्य समस्या आने पर अभ्यर्थी हेल्प डेस्क के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा व्हाट्सएप, ई-मेल और परिषद के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है. विभाग ने युवाओं से समय रहते आवेदन करने और कौशल आधारित प्रशिक्षण का लाभ उठाने की अपील की है.
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