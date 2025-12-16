यूपी लेखपाल में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 7994 पदों पर भर्ती के लिए इस दिन से करें आवेदन

Lekhpal Bharti 2025 Notification: यूपी में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. योगी सरकार ने लेखपाल भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (UPSSSC) ने यूपी लेखपाल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं.

लेखपाल भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी

UPSSSC की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती 2025 के लिए आवेदन 29 दिसंबर से कर सकेंगे. 28 जनवरी 2026 तक आवेदन करने की अंतिम तारीख होगी. 12वीं पास 18 से 40 साल के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे. 4 फरवरी तक फार्म में सुधार किया जा सकेगा. गौर करने वाली बात है कि भर्ती में उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (UPPET) 2025 में अनिवार्य रूप से स्कोर कोर्ड होना चाहिए.

7994 लेखपाल पदों पर होगी भर्ती

बताया गया कि राजस्व विभाग में 7994 लेखपाल पदों पर भर्ती प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2025 के आधार पर निकलने वाली पहली भर्ती है. इससे लाखों अभ्यर्थियों को सीधा फायदा मिलेगा. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. जिन्होंने पीईटी 2025 में भाग लिया है और उनका स्कोर कार्ड आयोग द्वारा किया गया है वहीं आवेदन कर सकेंगे.

कितना रुपये आवेदन शुल्क?

बताया गया कि अभ्यर्थी पीईटी पंजीकरण संख्या के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे सत्यापित करते ही अभ्यर्थी की स्वत: ही भर जाएगी. उन्होंने बताया कि सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये निर्धारित किया गया है. लेखपाल भर्ती के लिए दो घंटे की लिखित परीक्षा होगी. इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. इसमें भारतीय इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी से संबंधित वाल पूछे जाएंगे.

