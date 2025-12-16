Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3043561
Zee UP-UttarakhandNew Jobs

यूपी लेखपाल में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 7994 पदों पर भर्ती के लिए इस दिन से करें आवेदन

Lekhpal Bharti 2025: UPSSSC की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Dec 16, 2025, 11:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूपी लेखपाल में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 7994 पदों पर भर्ती के लिए इस दिन से करें आवेदन

Lekhpal Bharti 2025 Notification: यूपी में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. योगी सरकार ने लेखपाल भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (UPSSSC) ने यूपी लेखपाल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं. 

लेखपाल भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी
UPSSSC की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती 2025 के लिए आवेदन 29 दिसंबर से कर सकेंगे. 28 जनवरी 2026 तक आवेदन करने की अंतिम तारीख होगी. 12वीं पास 18 से 40 साल के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे. 4 फरवरी तक फार्म में सुधार किया जा सकेगा. गौर करने वाली बात है कि भर्ती में उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (UPPET) 2025 में अनिवार्य रूप से स्कोर कोर्ड होना चाहिए.

7994 लेखपाल पदों पर होगी भर्ती 
बताया गया कि राजस्व विभाग में 7994 लेखपाल पदों पर भर्ती प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2025 के आधार पर निकलने वाली पहली भर्ती है. इससे लाखों अभ्यर्थियों को सीधा फायदा मिलेगा. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. जिन्होंने पीईटी 2025 में भाग लिया है और उनका स्कोर कार्ड आयोग द्वारा किया गया है वहीं आवेदन कर सकेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

कितना रुपये आवेदन शुल्क?
बताया गया कि अभ्यर्थी पीईटी पंजीकरण संख्या के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे सत्यापित करते ही अभ्यर्थी की स्वत: ही भर जाएगी. उन्होंने बताया कि सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये निर्धारित किया गया है. लेखपाल भर्ती के लिए दो घंटे की लिखित परीक्षा होगी. इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. इसमें भारतीय इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी से संबंधित वाल पूछे जाएंगे. 

यह भी पढ़ें : यूपी के इस जिले में लगेगा 'रोजगार महाकुंभ', SBI सहित देश-विदेश की नामी कंपनियां देंगी नौकरियां, मिलेगी बढ़िया सैलरी

यह भी पढ़ें :  यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकत्री बनने का सुनहरा मौका, अंतिम तारीख से पहले कर लें आवेदन

TAGS

UP Lekhpal Bharti 2025

Trending news

Yogi Adityanath
राम जन्मभूमि आंदोलन के स्तंभ थे वेदांती महाराज, सीएम योगी ने किया नमन
Winter session 2025
यूपी शीतकालीन सत्र में योगी सरकार क्यों ला रही अनुपूरक बजट? SIR काे लेकर मचेगा हल्ला
UP Winter Vacation 2025
यूपी में विंटर वेकेशन कब से? सर्दियों की छुट्टियों की तारीखों का हो गया ऐलान!
Noida Air Pollution News
कागजों में सख्ती फिर भी GRAP- 4 फेल, प्रदूषण के कारण देश में नंबर-1 ग्रेटर नोएडा
UPPCL
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, नए बिजली कनेक्शन में नहीं होगी मनमानी वसूली
Varanasi News
वाराणसी में संत समाज और नगर निगम में टकराव! "कुर्की" नोटिस को लेकर साधुओं में रोष
Yogi government
शहरों को मिलेगी विकास की रफ्तार, विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी के लिए योगी सरकार की तैयारी
UP RTE Admission
खुशखबरी! गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का मौका, यूपी में बढ़ीं सीटें
Bareilly News
शादी टूटी,आरोप फूटे! बरेली में बॉडी शेमिंग बनाम दहेज की जंग, दोनों पक्ष आमने-सामने
Yamuna Expressway
इन किसानों की लॉटरी! एक्सप्रेसवे निर्माण में जमीनें देने वालों के मिलेगा मोटा मुआवजा