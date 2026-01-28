Advertisement
2 घंटे 100 प्रश्न...यूपी लेखपाल भर्ती आवेदन का आखिरी मौका, जानें कैसा होगा एग्जाम पैटर्न?

UP Lekhpal Bharti 2026 Exam Pattern: यूपी में लेखलपा भर्ती के लिए पिछले महीने दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी किया गया था. आवेदन के लिए अभ्यर्थियों के पास आखिरी मौका है. अगर लेखपाल बनना है तो आवेदन करने से न चूकें. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Jan 28, 2026, 03:52 PM IST
UP Lekhpal Bharti 2026 Last Date: यूपी में लेखपाल बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर है. यूपी में लेखपाल के 7994 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 29 दिसंबर 2025 से शुरू हुए थे. आज यानी 28 जनवरी 2026 आवेदन की अंतिम तारीख है. अभ्यर्थी भर्ती के लिए आज आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे बड़ी आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं?. 

लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन का आखिरी मौका 
लेखपाल भर्ती आवेदन के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाना होगा. आज के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगी. फॉर्म भरने के बाद शुल्क जमा करने के अंतिम तारीख 4 फरवरी 2026 है. 

पीईटी पास अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन 
बता दें कि लेखपाल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (UP PET) का वैलिड स्कोरकार्ड होना जरूरी है. इसके साथ ही अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से 12वीं या इसके समकक्ष योग्यता हासिल की हो. इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए. अधिकतम आयु 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 

ऐसे करें आसानी से आवेदन 
लेखपाल भर्ती में आवेदन के लिए UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद UP Lekhpal Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें. PET रजिस्ट्रेशन डिटेल्स से लॉगिन करना होगा. इसके बाद पर्सनल डिटेल्स वेरिफाई करें. फोटो, सिग्नेचर और दस्तावेज अपलोड करना होगा. इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करना होगा. फॉर्म सबमिट करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें. 

एग्जाम पैटर्न कैसा होगा 
जानकारी के मुताबिक, लेखपाल भर्ती परीक्षा कुल 100 अंकों का होगा. कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे. हर प्रश्न एक नंबर का होगा. 2 घंटे का समय होगा. सभी प्रश्न बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे. परीक्षा में निगेटिव मॉर्किंग भी होगी. बता दें कि उम्मीदवारों का चयन UP PET स्कोर और लखित परीक्षा के जरिए होगा. सबसे पहले UP PET स्कोर के जरिए चयन होगा.

किस वर्ग के लिए कितने पद?
यूपी में लेखपाल के कुल 7994 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है. इसमें से अनारक्षित वर्ग के लिए 3205 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1679 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2158 पद हैं. इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 792 आरक्षित हैं. वहीं, महिला उम्मीदवारों के लिए 1,592 पद हैं. अगर लेखपाल भर्ती में शामिल होना है तो आवेदन करने से न चूकें. 

यह भी पढ़ें : हो जाएं तैयार...Agniveer Bharti rally की आ गई डेट! जानिए कब और कहां होगा आयोजन, अभ्यर्थियों को दिए गए ये दिशा-निर्देश

यह भी पढ़ें : यूपी पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को दी राहत, CM योगी का आयु सीमा को लेकर बड़ा फैसला

 

 

