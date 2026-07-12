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यूपी: पीएम पोषण योजना के तहत रसोइयों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू, 3.53 लाख पदों पर होगा चयन

PM Poshan Yojana Cook Selection 2026-27: प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा के साथ-साथ बच्चों के पोषण का विशेष ध्यान रखा जाता है. इसी दिशा में प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत भोजन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में रसोइयों के नए सिरे से चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 12, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:48 AM IST
यूपी: पीएम पोषण योजना के तहत रसोइयों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू, 3.53 लाख पदों पर होगा चयन
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AISource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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