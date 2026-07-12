यूपी: पीएम पोषण योजना के तहत रसोइयों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू, 3.53 लाख पदों पर होगा चयन

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उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा के साथ-साथ बच्चों के पोषण का विशेष ध्यान रखा जाता है. इसी दिशा में प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत भोजन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में रसोइयों के नए सिरे से चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
3.53 लाख रसोइयों को मिली मंजूरी
भारत सरकार ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश में कुल 3,53,536 रसोइयों के पदों को मंजूरी प्रदान की है. इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) की गुणवत्ता को सुधारना और उसे समय पर उपलब्ध कराना है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इस संबंध में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं.
छात्रों की संख्या पर आधारित होगा रसोइयों का चयन
रसोइयों की नियुक्ति मनमाने तरीके से नहीं, बल्कि विद्यालय में पंजीकृत छात्रों की संख्या के अनुसार होगी. इससे कार्य का बंटवारा सही ढंग से हो सकेगा. इसके लिए निम्नलिखित मानक तय किए गए हैं.
25 तक छात्र: 2 रसोइया
26 से 100 छात्र: 3 रसोइया
101 से 200 छात्र: 4 रसोइया
201 से 300 छात्र: 5 रसोइया
301 से 1000 छात्र: 6 रसोइया
1001 से 1500 छात्र: 7 रसोइया
1500 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में चयन प्रक्रिया शासनादेश के अन्य विशेष प्रावधानों के अनुसार संपन्न की जाएगी.
15 दिन में पूरी करनी होगी प्रक्रिया
शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी बीएसए अपने जिले में विद्यालयवार छात्र संख्या का भौतिक सत्यापन करें. यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए. अधिकारियों को यह कार्य अगले 15 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है. चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी विस्तृत रिपोर्ट तत्काल शासन को भेजनी होगी ताकि रसोइयों की नियुक्ति जल्द सुनिश्चित हो सके.
योजना का महत्व
विद्यालयों में रसोइयों की पर्याप्त संख्या होने से भोजन बनाने की प्रक्रिया में स्वच्छता और समयबद्धता बनी रहेगी. इससे न केवल मिड-डे मील की व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी, बल्कि बच्चों को ताजा और गर्म भोजन मिलने में भी आसानी होगी. इस निर्णय से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और शिक्षा प्रणाली में सहयोग करने वाले कर्मियों का ढांचा और अधिक मजबूत होगा. यह कदम राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें वह बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है.