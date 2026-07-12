यूपी: पीएम पोषण योजना के तहत रसोइयों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू, 3.53 लाख पदों पर होगा चयन

योजना का महत्व

विद्यालयों में रसोइयों की पर्याप्त संख्या होने से भोजन बनाने की प्रक्रिया में स्वच्छता और समयबद्धता बनी रहेगी. इससे न केवल मिड-डे मील की व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी, बल्कि बच्चों को ताजा और गर्म भोजन मिलने में भी आसानी होगी. इस निर्णय से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और शिक्षा प्रणाली में सहयोग करने वाले कर्मियों का ढांचा और अधिक मजबूत होगा. यह कदम राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें वह बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है.