UP PGT परीक्षा का रिजल्ट जारी, 2253 अभ्यर्थियों का होगा इंटरव्यू, जानें साक्षात्कार की डेट

UP PGT Result Out: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने प्रवक्ता (PGT) भर्ती परीक्षा 2022 का लिखित परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है. इसमें सभी 18 विषयों में 2253 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है. अब इन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. बता दें कि आयोग ने 22 दिन बाद ही रिजल्ट जारी कर दिया है.

9 और 10 मई को हुई थी लिखित परीक्षा

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुताबिक, पीजीटी 2022 के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा 9 और 10 मई को कराई गई थी. अब 22 दिन बाद 2 जून को आयोग ने लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा.

18 विषयों के रिजल्ट जारी

जिन विषयों के नतीजे आए हैं, उनमें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, अंग्रेजी, कृषि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, कला और हिंदी शामिल हैं. इन सभी विषयों में कुल 2253 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है. इन्हें आगे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा.

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कब होगा इंटरव्यू?

आयोग की ओर से विषयवार और श्रेणीवार साक्षात्कार कार्यक्रम के साथ जरूरी दिशा-निर्देश 3 जून 2026 को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे. आयोग इंटरव्यू की सूचना चयनित अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए और मेल के जरिए भेजेगा. साथ ही अभ्य​र्थी आयोग की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं.

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