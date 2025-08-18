UP Police Bharti 2025: 1-2 सौ नहीं, हजारों पदों पर भर्ती, ये होगा लिखित परीक्षा का फॉर्मेट, एक गलती कर सकता है बड़ा नुकसान
UP Police Bharti 2025: 1-2 सौ नहीं, हजारों पदों पर भर्ती, ये होगा लिखित परीक्षा का फॉर्मेट, एक गलती कर सकता है बड़ा नुकसान

UP Police Bharti 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर नया अपडेट आया है. 12 सितंबर तक पुलिस भर्ती फॉर्म भरे जाएंगे. ऐसे में अभ्यर्थियों को जानना चाहिए कि लिखित परीक्षा का फॉर्मेट कैसा होगा? 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 12:42 PM IST
UP Police Bharti 2025
UP Police Bharti 2025

UP Police Bharti 2025: अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा देने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए है. 12 सितंबर तक परीक्षा भर्ती के लिए फॉर्म भरे जाएंगे. इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा पर ध्यान देना होगा. बोर्ड की विज्ञप्ति के जरिए इसकी जानकारी दी गई है. कुल चार हिस्सों में लिखित परीक्षा विभाजित है, जो 100 अंकों के हैं. सभी हिस्सों में 40 सवाल पूछे जाएंगे. 

कैसे पूछे जाएंगे सवाल?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेक्शन 1 में सामान्य हिंदी, सेक्शन 2 में मूलविधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, सेक्शन 3 में संख्यात्मक व मानसिक योग्यता परीक्षा के अलावा सेक्शन 4 में मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा से जुड़े सवाल होंगे. ये सभी सवाल ऑबजेक्टिव होने वाले हैं. इस भर्ती में हर सेक्शन में 35 फीसदी और कुल 50 फीसदी अंक पाना जरुरी होगा.  

ध्यान रखें ये बात
रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक ही दिन सभी सेक्शन्स की परीक्षा होने वाली है. 2 घंटे में ओएमआर शीट पर 160 सवालों के जवाब देने होंगे. ओएमआर की तीन सीटें अभ्यर्थी को मिलेंगी. मूल प्रति बोर्ड कॉपी जांचने के लिए रखा जाएगा. दूसरी प्रति बोर्ड के पास बतौर अभिलेख रखी जाएगी. इसके अलावा तीसरी प्रति अभ्यर्थी की होगी. अगर कोई अभ्यर्थी मूल प्रति अपने साथ लेकर जाता है, तो उसका फॉर्म निरस्त हो जाएगा. 

किन पदों पर निकली भर्तियां?
हिन्दी भाषा छोड़कर अन्य सभी सेक्शन्स के सवाल हिन्दी और इंग्लिश में होंगे. आपको बता दें, यूपी पुलिस ने जिन पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, उनमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (महिला और पुरुष) के पदों पर अनारक्षित 1705, EWS- 422, OBC-1143, अनुसूचित जाति 890, अनुसूचित जनजाति 82, मिलाकर कुल 4242 हैं.

महिलाओं के लिए कितने पद?
इसके अलावा प्लाटून कमांडर पीएसी, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के खाली पदों पर अनारक्षित 56, ई डब्लूएस 13,ओबीसी 36, अनुसूचित जाती 28, अनुसूचित जनजाति 2 मिलाकर कुल 135 पदों पर भर्तियां हैं. सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए प्लाटून कमांडर, उपनिरीक्षक विशेष सुरक्षा बल में कुल 60 पद खाली हैं. महिला बटालियन में कुल 106 पद महिलाओं के लिए हैं. 

