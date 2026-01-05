यूपी पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को दी राहत, CM योगी का आयु सीमा को लेकर बड़ा फैसला

UP Police Bharti Age Relaxation: यूपी पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दे दी है. योगी सरकार ने यूपी पुलिस के 32,679 पदों पर होने जा रही भर्ती में आयु सीमा में तीन साल की छूट देने का फैसला लिया है. यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी. आरक्षी, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, जेल वार्डर के पद भरे जाने जाएंगे.

तीन साल की छूट दी गई

सरकार की ओर से जारी नए शासनादेश के मुताबिक, अब सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 साल कर दी गई है. वहीं, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों की आयु सीमा 25 से बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी गई है. पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 से बढ़ाकर 30 साल कर दी गई है.

किस वर्ग के अभ्यर्थी को कितनी छूट?

पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों की आयु सीमा 30 से बढ़ाकर 33 साल कर दी गई है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अ​भ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा पुरुष वर्ग के लिए 27 से बढ़ाकर 30 वर्ष और महिलाओं के लिए 30 से 33 वर्ष कर दी गई है. बता दें कि आयु सीमा में छूट का लाभ सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को मिलेगा. देर से भर्ती आने के चलते अभ्यर्थी उम्र सीमा पार कर चुके थे. ऐसे में जब यूपी पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

30 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन

यूपी की योगी सरकार ने नए साल पर यूपी पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डन की सीधी भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन 31 दिसंबर को जारी कर दिया था. 32679 पदों पर भर्ती के लिए 30 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

जेल वार्डन और पीएसी के पद

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, सिविल पुलिस में महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 10469 पद, जबकि पीएसी में पुरुषों के लिए 15131 पद भरे जाएंगे. यूपीएसएसएफ में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1341 पदों पर भर्ती होगी. अभ्यर्थी को किसी भी बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा पास होना अनिवार्य है. आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए. इसका मतलब अगर कोई 12वीं पास है तो वह आवेदन कर सकता है.

यह भी पढ़ें : युवाओं को मिला न्यू ईयर गिफ्ट! यूपी पुलिस कांस्टेबल के 32679 पदों पर नई भर्ती शुरू

यह भी पढ़ें : न्यू ईयर पर योगी सरकार की बड़ी सौगात, चिकित्सा शिक्षा में 1200 से ज्यादा नौकरियां, युवाओं के लिए खुलेंगे नए अवसर