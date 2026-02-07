Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3101692
Zee UP-UttarakhandNew Jobs

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती रिजल्ट: 930 अभ्यर्थियों का हुआ सिलेक्शन, यहां देखें पूरी लिस्ट

UP Police Computer Operator Bharti 2023 Result: यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का रिजल्ट: 930 अभ्यर्थियों का हुआ सिलेक्शन, यहां देखें पूरा लिस्ट

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 07, 2026, 09:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती रिजल्ट: 930 अभ्यर्थियों का हुआ सिलेक्शन, यहां देखें पूरी लिस्ट

UP Police Bharti Result: उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे हजारों युवाओं के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के 930 पदों पर सीधी भर्ती-2023 का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है. बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थियों की समेकित और श्रेणीवार सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर अपलोड कर दी है. इसके साथ ही संबंधित विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है. 

वर्ष 2025 में हुई थी लिखित परीक्षा
यह भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी, जिसका लिखित चरण 1 नवंबर 2025 को संपन्न हुआ था. इस परीक्षा में कुल 39,853 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था. इनमें से 40 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 23,392 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया. आगे की प्रक्रिया के तहत  11,891 अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था. 

कुल 930 अभ्यर्थियों का चयन
भर्ती बोर्ड के अनुसार, सभी चरणों को पूरा करने के बाद कुल 930 पदों पर अंतिम चयन किया गया है. चयन प्रक्रिया में शासनादेशों के अनुरूप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन किया गया है. अंतिम मेरिट सूची अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों, श्रेष्ठता क्रम और आरक्षण नियमों के आधार पर तैयार की गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

श्रेणीवार चयन की स्थिति
अंतिम परिणाम में सामान्य वर्ग से 381 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं. पिछड़ा वर्ग से 249, अनुसूचित जाति से 193, अनुसूचित जनजाति से 16, और ईडब्ल्यूएस में  91 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. 

दो चरणों में हुआ था कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट
कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा का आयोजन दो चरणों में किया गया था. पहला चरण 21 से 24 दिसंबर 2025 के बीच और दूसरा चरण 18 व 19 जनवरी 2026 को आयोजित हुआ. इसके बाद 29 और 30 जनवरी 2026 को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की गई. पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी और लाइव फीड के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई, जिससे पारदर्शिता बनी रही.

कहां देखें रिजल्ट
भर्ती बोर्ड ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा है कि आगे की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित जानकारी समय-समय पर वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी. जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, वे अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. 

 

खबर लिखी जा रही है...
 
fallback

 

TAGS

UP Police Computer Operator Bharti 2023Lucknow latest news

Trending news

UP Police Computer Operator Bharti 2023
यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती रिजल्ट: 930 अभ्यर्थियों का हुआ सिलेक्शन
Rampur News
Rampur News: आतंकी फैजान के निशाने पर थे 7 लोग, गुजरात ATS की पूछताछ में खुलासा
Bundelkhand Weather
बुंदेलखंड में बदला मिजाज, बारिश–कोहरे के बाद धूप की वापसी,तेज हवाओं संग ठंड हुई नरम
Ayodhya Weather
अयोध्या में गलन ने बढ़ाई मुश्किलें, जानिए कैसा रहेगा आने वाले दिनों का मौसम
Varanasi News
महाशिवरात्रि पर शक्ति और शिव का दिव्य संगम, वैष्णो देवी से काशी विश्वनाथ को उपहार
champawat news
चंपावत को सीएम धामी ने दी 319 करोड़ की सौगात, 107 करोड़ से बनेगा शारदा घाट कॉरिडोर
UP Politics
रामनवमी से अखिलेश के चुनावी शंखनाद को बीजेपी ने बनाया मुद्दा
Hardoi News
स्मार्ट मीटर के नाम पर घर में घुसकर दबंगई! सैनिक के परिवार की महिलाओं से अभद्रता
Ayodhya news
राम नगरी जिला अस्पताल में अफरा-तफरी! 15 घायल लेकर पहुंचे सेना के जवान, जानें मामला
Gorakhpur News
घर से निकला, फिर वापस नहीं लौटा... गोरखपुर में छात्र की बेरहमी से हत्या