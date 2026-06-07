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यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा कल से, चप्पे-चप्पे पर नजर, हर केंद्र की होगी लाइव मॉनिटरिंग

UP Police Constable Exam 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा से पहले कड़ी चेतावनी दी है. सॉल्वर गैंग पर भी निगरानी रहेगी.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jun 07, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:39 PM IST
यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा कल से, चप्पे-चप्पे पर नजर, हर केंद्र की होगी लाइव मॉनिटरिंग
Image Credit: UP Police Constable Exam

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Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

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