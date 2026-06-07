30 हजार से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए

मैं उम्मीदवारों, उनके अभिभावकों और आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि वे झूठी, बेबुनियाद या गलत खबरें फैलाने वालों या किसी भी तरह का लालच देने वालों के झांसे में न आएं. हमने एक हेल्पलाइन नंबर और ईमेल पता दिया है, और हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी संपर्क में हैं. ऐसी बातों की तुरंत हमें रिपोर्ट करें ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. सभी केंद्रों की निगरानी के लिए हमारे पास 30,000 से ज़्यादा CCTV कैमरे हैं.