युवाओं को मिला न्यू ईयर गिफ्ट! यूपी पुलिस कांस्टेबल के 32679 पदों पर नई भर्ती शुरू

UP Police Constable New Bharti: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं को नए साल का तोहफा दे दिया है. सीएम योगी ने यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक और भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
UP Police Constable Bharti: यूपी पुलिस में कांस्टेबल की तैयारी कर रहे युवाओं को न्यू ईयर गिफ्ट मिल गया है. सीएम योगी ने नए साल पर यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 32679 पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से नई भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.
कब तक कर सकते हैं आवेदन?
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से नई भर्ती को लेकर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यूपी पुलिस 2025 भर्ती के लिए नोटिस जारी हो गई है. 32679 पदों पर भर्ती के लिए 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
जेल पुलिस और पीएसी के भी पद
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, सिविल पुलिस में महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 10469 पद, जबकि पीएसी में पुरुषों के लिए 15131 पद भरे जाएंगे. यूपीएसएसएफ में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1341 पदों पर भर्ती होगी.
कितनी होनी चाहिए योग्यता?
नोटिफिकेशन के मुताबिक, अभ्यर्थी को किसी भी बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा पास होना अनिवार्य है. आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए. इसका मतलब अगर कोई 12वीं पास है तो वह आवेदन कर सकता है.
कितनी आयु होनी चाहिए?
भर्ती बोर्ड की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1 जुलाई 2025 तक न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए. अधिकतम 22 वर्ष की आयु से अधिक न हो. यानी अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2003 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए. वहीं, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है.
पद का नाम श्रेणी पदों की संख्या
आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष/महिला 10,469
आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस पुरुष 15,131
आरक्षी विशेष सुरक्षा बल पुरुष 1,341
महिला बटालियन महिला 2,282
आरक्षी घुड़सवार पुलिस पुरुष 71
जेल वार्डर महिला 106