UP Police कांस्टेबल भर्ती की कब होगी लिखित परीक्षा? UPPRPB ने किया तारीखों का ऐलान

UP Police Constable Exam Date OUT: यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 के 32 हजार से ज्यादा पदों के लिए 30 जनवरी तक आवेदन मांगे गए थे. तीन दिन बाद ही भर्ती बोर्ड ने लिखित परीक्षा की डेट घोषित कर दी है.  

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 03, 2026, 07:24 PM IST
UP Police Constable Exam Date 2026: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की डेट का ऐलान कर दिया है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार, लिखित परीक्षा जून 2026 में कराई जाएगी. 

कब होगी यूपी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा? 
भर्ती बोर्ड के नोटिस के मुताबिक, यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा 8 जून 2026, 9 जून 2026 और 10 जून 2026 को आयोजित होगी. परीक्षा अलग-अलग शिफ्ट में कराई जाएगी. अभ्यर्थियों को परीक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी और दिशा-निर्देश आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे. 

32679 पदों पर होनी है भर्ती 
बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के 32,679 पदों पर आवेदन मांगे गए थे. इसमें आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरूष/महिला), आरक्षी पीएसीसी/ सशस्त्र पुलिस (पुरूष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरूष), महिला बटालियन के लिए महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरूष), जेल वार्डर (पुरूष) जेल वार्डर (महिला) के लिए 30 जनवरी तक आवेदन किए गए. अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने लिखित परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है. 

कैसे होगी लिखित परीक्षा? 
जानकारी के मुताबिक, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा 300 नंबर की होगी. इसके लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा. प्रत्येक सवाल 2 अंक का होगा. निगेटिव मार्किंग नहीं होगी. कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे. लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन कराए जाएंगे. इसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा. इसके बाद सफल अ​भ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी. 

इन विषयों से पूछे जाएंगे सवाल
लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि बुद्धिलब्धि व तार्किक क्षमता से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेमी होनी चाहिए. वहीं, अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेमी होनी चाहिए. सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेमी होनी चाहिए. अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेमी होनी चाहिए. वजन न्यूनतम 40 किलो होना चाहिए. 

कैसे चेक करें एग्जाम डेट? 
अगर अभ्यर्थी एग्जाम डेट चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा. होमपेज पर UP Police Constable Exam Date 2026 से जुड़ा लिंक ढूंढें. इसके बाद लिंक पर क्लिक करें. भर्ती बोर्ड का नया नोटिस खुल जाएगा. नोटिस में परीक्षा की तारीख, शिफ्ट जैसी जानकारी दिख जाएगी. 

