UP Police SI Result 2025 OUT:  उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से एसआई, एएसआई और कंम्प्यूटर आपरेटर की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 2 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी. 31 जनवरी 2024 तक आवेदन करने की अंतिम तारीख थी. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Dec 10, 2025, 04:50 PM IST
UP Police SI Result 2025 OUT: यूपी पुलिस SI/ASI परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां देखें चयनित अभ्यर्थियों की सूची

UP Police Computer Operator Result 2025: यूपी पुलिस कंम्प्यूटर आपरेटर भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर (गोपनीय), सहायक उप निरीक्षक (क्लर्क) और सहायक उप निरीक्षक (लेखा) भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. 

नवंबर में हुई थी लिखित परीक्षा 
बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से एसआई, एएसआई और कंम्प्यूटर आपरेटर की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 2 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी. 31 जनवरी 2024 तक आवेदन करने की अंतिम तारीख थी. अब भर्ती बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर रिजल्ट जारी कर दिया है. अभ्यर्थी अपना रिजल्ट रजिस्ट्रेशन नंबर/एनरोलमेंट नंबर और जन्मतिथि के माध्यम से लॉग इन कर चेक कर सकते हैं. 

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट 
यूपी पुलिस एसआई और एएसआई लिखित परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर 'UP Police SI, ASI Result 2025' लिंक पर क्लिक करें. लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि दर्ज करें. लॉगिन डिटेल्स को दर्ज करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा. चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण में शामिल होना होगा. इसके लिए दस्तावेज तैयार कर लें. 

शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा 
शारीरिक मानक परीक्षण में सफल होने के लिए सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति उम्मीदवारों की ऊंचाई 163 सेमी और अनुसूचित जनजाति पुरुष उम्मीदवारों की ऊंचाई 156 सेंमी निर्धारित की गई है. वहीं, महिला उम्मीदवारों की ऊंचाई 150 सेमीं और अनुसूचित जनजाति महिला उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 145 सेमी होनी चाहिए. 

