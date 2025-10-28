UP Police SI–ASI भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, जानें कैसे करना होगा डाउनलोड, 10 जिलों में होगी परीक्षा

UP Police Admit Card 2025 Out: यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर (SI) और एसिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) की भर्ती के लिए परीक्षा का एडमिट कार्ड आ गया है. आइये जानते हैं आप कैसे इसे घर बैठ डाउनलोड कर सकते हैं.
Lucknow : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने सब-इंस्पेक्टर (Confidential) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (Clerk/Accounts) भर्ती परीक्षा 2024 का इंतजार खत्म कर दिया है. बोर्ड ने परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जिन्हें उम्मीदवार अब uppbpb.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं.
ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड
उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि की जरूरत होगी. वेबसाइट पर लॉग इन करते ही डाउनलोड लिंक सक्रिय हो जाएगा. यदि किसी को रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, तो वेबसाइट पर उसे प्राप्त करने का विकल्प भी उपलब्ध है.
डाउनलोड के आसान स्टेप्स
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.
- होम पेज पर Top Notice सेक्शन में जाएं.
- वहां SI/ASI Admit Card 2024 से जुड़ा लिंक खोजकर उस पर क्लिक करें.
- लॉगिन पेज खुलने पर Registration Number और Date of Birth दर्ज करें.
- Sign In पर क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा.
- इसे डाउनलोड करें और परीक्षा केंद्र पर ले जाने के लिए इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.
कब और कहां होगी परीक्षा
UP Police SI और ASI भर्ती की लिखित परीक्षा 2 नवंबर को सुबह 10:00 से दोपहर 12:30 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित होगी. परीक्षा कुल 921 पदों के लिए आयोजित की जा रही है और यह राज्य के 10 प्रमुख जिलों — लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, वाराणसी, गाजियाबाद और नोएडा में होगी.
जरूरी निर्देश
- उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ *एक वैध फोटो आईडी* ले जानी होगी.
- परीक्षा के दौरान मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सख्त मनाही रहेगी.
- उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से कम से कम एक घंटा पहले पहुंचें.
यह परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 921 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है. परीक्षा के बाद परिणाम और आगे की प्रक्रिया की जानकारी भी UPPRPB की वेबसाइट पर जारी की जाएगी.
