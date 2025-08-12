UP SI Bharti 2025: यूपी में युवाओं का दारोगा बनने का सपना पूरा होगा, यूपी पुलिस में 4542 पदों पर भर्ती शुरू

UP Police Bharti: यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दे दी है. यूपी में कांस्टेबल के 60244 पदों पर भर्ती के बाद एक और बड़ी भर्ती शुरू कर दी है. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
UP Police SI Bharti: यूपी के युवाओं के लिए योगी सरकार ने एक और बड़ी भर्ती शुरू कर दी है. यूपी पुलिस में 4542 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेश जारी कर दिया गया है. इसमें एसआई यानी दारोगा के 4242 पद और प्लाटून कमांडर के 135 पद शामिल हैं. प्लाटून कमांडर (विशेष सुरक्षा बल) के 60 पद और बदायूं, लखनऊ-गोरखपुर गठित महिला PAC वाहिनियों के लिए 106 महिला पीएसी वाहिनियों के हैं. खास बात यह है कि सभी वर्ग के युवाओं को आयु सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी.
कब तक कर सकते हैं आवेदन
जानकारी के मुताबिक, यूपी पुलिस एसआई भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गया है. इच्छुक अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://uppbpb.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 11 सितंबर 2025 है. जारी आदेश के मुताबिक, इस भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों को एक बार के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी. फॉर्म भरने के लिए शुल्क का भुगतान 13 सितंबर तक कर सकते हैं. अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा.
कांस्टेबल के 60 हजार से पद पर हुई भर्ती
बता दें कि यूपी में योगी सरकार ने 60244 पदों पर कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर ली है. चयनित सिपाहियों को विभिन्न पुलिस लाइन में ट्रेनिंग दी जा रही है. कांस्टेबल की यह भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती थी. कांस्टेबल भर्ती के बाद योगी सरकार ने यूपी पुलिस में एसआई भर्ती भी शुरू कर दी है. अब अभ्यर्थियों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. यूपी के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है.