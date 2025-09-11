यूपी पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, आवेदन में हो गई गलती तो कर सकते हैं सुधार, चूक न जाना ये आखिरी मौका!

UPSI Bharti: यूपी पुलिस एसआई भर्ती के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. अगर आवदेन में कोई गलती हो गई तो सुधार का मौका दिया जा रहा है,संशोधन विंडो केवल तीन दिन ही खुली रहेगी.
UPSI Bharti: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने सब-इंस्पेक्टर (UPSI) भर्ती परीक्षा 2024 के उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है. बोर्ड ने घोषणा की है कि आवेदन पत्र में की गई गलतियों को सुधारने का अवसर अभ्यर्थियों को दिया जाएगा. यह सुविधा 12 सितंबर सुबह 6 बजे से 15 सितंबर सुबह 6 बजे तक उपलब्ध रहेगी.
4543 पदों पर भर्ती, लाखों ने किया आवेदन
यूपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर और समकक्ष पदों पर कुल 4543 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है. 12 अगस्त से 11 सितंबर तक आवेदन लिए गए थे. इस दौरान युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिला और अब तक 15 लाख से अधिक आवेदन जमा हो चुके हैं. वहीं, करीब 21 लाख अभ्यर्थियों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) भी कराया है. आवेदन की भारी संख्या को देखते हुए यह आंकड़ा और बढ़ सकता है.
क्यों दिया गया संशोधन का अवसर?
बोर्ड को बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन मिले, जिनमें उम्मीदवारों से जल्दबाज़ी या तकनीकी वजहों से त्रुटियां हो गई थीं. कई बार आवेदन फॉर्म में की गई छोटी-सी गलती भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करा देती है. ऐसे में अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने तीन दिन का समय सुधार के लिए उपलब्ध कराया है.
आवेदन में कैसे करें सुधार?
किन जानकारियों में बदलाव संभव नहीं?
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) से जुड़ी डिटेल्स और पहले से अपलोड की गई फोटो में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा. अभ्यर्थी केवल उन्हीं जानकारियों में संशोधन कर पाएंगे, जिनकी अनुमति पोर्टल पर उपलब्ध है. साथ ही यह सुविधा केवल एक बार दी गई है. यानी संशोधन करते समय उम्मीदवारों को पूरी सावधानी बरतनी होगी.
हेल्पलाइन नंबर भी जारी
यदि किसी उम्मीदवार को आवेदन संशोधन के दौरान समस्या आती है, तो वे सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 18009110005 पर संपर्क कर सकते हैं. यहां तकनीकी और अन्य प्रकार की दिक्कतों का समाधान किया जाएगा.
अभ्यर्थियों के लिए जरूरी संदेश
UPPRPB का यह कदम हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा. अब उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र की त्रुटियों को सुधारने का एकमात्र मौका मिला है. इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर सावधानीपूर्वक संशोधन करें और सुनिश्चित करें कि उनके आवेदन में अब कोई गलती न रहे.
