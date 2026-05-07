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यूपी में दारोगा भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, 15.75 लाख उम्मीदवारों में 12 हजार अभ्यर्थियों ने मारी बाजी

UP Police SI result 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती की लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च को आयोजित की गई थी. गुरुवार को भर्ती बोर्ड ने लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है.

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: May 07, 2026, 08:35 PM IST
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UP Police SI Result 2026
UP Police SI Result 2026

UP Police SI result 2026: यूपी पुलिस दारोगा भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. इसमें 12,333 अभ्यर्थी पास हुए हैं. अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं. चयनित अभ्यर्थी अगल राउंड में भाग ले सकेंगे. 

मार्च में आयोजित हुई थी लिखित परीक्षा
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती की लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च को आयोजित की गई थी. लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों से प्रश्नों को लेकर आपत्ति मांगी गई थी. गुरुवार को भर्ती बोर्ड ने लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. इसमें 12 हजार अभ्यर्थी चयनित हुए हैं. भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर की भी जारी कर दिया है. 

ऐसे चेक करें रिजल्ट
अभ्यर्थी सबसे पहले भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा. होमपेज पर SI लिखित परीक्षा परिणाम 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट (PDF) खुल जाएगी. यहां अपना रोल नंबर या नाम सर्च करें. रिजल्ट की एक कॉपी सेव या प्रिंट कर लें. बता दें कि यूपी पुलिस ने सब-इंस्पेक्टर के कुल 4,543 पदों पर भर्ती निकाली है. लिखित परीक्षा में 15.75 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था. 

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दस्तावेजों की जांच की जाएगी
इनमें से अगले चरण के लिए 12,333 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं. इन अभ्यर्थियों को अब दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा. माना जा रहा है कि मई महीने के आखिर तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. भर्ती बोर्ड ने कट आफ लिस्ट भी जारी कर दी है. अनारक्षित की कट आफ लिस्ट 369.87854 गई है. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कट आफ 272.87896, भूतपूर्व सैनिक का 274.36330 और महिला का 360.50336 गई है. 

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