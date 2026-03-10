Advertisement
यूपी रोडवेज में बंपर भर्ती का ऐलान, UPSRTC करेगा 6500 ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने मंगलवार को परिवहन निगम मुख्यालय के सभागार कक्ष में परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने भर्ती के बारे में जानकारी दी है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Mar 10, 2026, 10:55 PM IST
Lucknow News: यूपी रोडवेज में चालक और परिचालकों की भर्ती होने जा रही है. यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने  चालकों और परिचालकों की भर्ती के बारे में जानकारी दी है. परिवहन मंत्री ने कहा कि इन भर्तियों से रोडवेज बसों के संचालन में और सुधार होगा. साथ ही इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.  

इसी महीने होगी भर्ती 
उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने मंगलवार को परिवहन निगम मुख्यालय के सभागार कक्ष में परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने बताया कि इस माह के अंत से 3060 चालकों और 3614 परिचालकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. चालकों परिचालकों की भर्ती से बसों के संचालन में और सुधार होगा। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी. 

बसों की जल्द खरीद की जाए 
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि बसों के संचालन में सुधार लाई जाए. जिन क्षेत्रों में बसों के संचालन में और आय में कमी की शिकायत पाई जाए, उस क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक/सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि बजट को शत प्रतिशत खर्च करें. बसों की खरीद प्रक्रिया को तीव्र किया जाए. बसों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे कि प्रदेश की जनता को आवागमन की बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा सके. 

गांव तक बसें दौड़ाने की तैयारी
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026’ के पहले चरण में यूपी के 12,200 दूर-दराज के गांवों को सीधी बस सेवा से जोड़ने की तैयारी है. योगी सरकार की मंशा है कि दूर दराज के गांवों तक विशेष रूप से 28 सीटर छोटी और मझोली बसें चलाई जाएं. छोटी बसें चलाने से गांव में संकरी गलियों में भी बसों का आवागमन हो सकेगा. इससे उन गांवों के छात्रों, किसानों और महिलाओं को विशेष रूप से फायदा होगा. 

