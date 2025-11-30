Advertisement
Job Fair in UP: यूपी में 15 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, लखनऊ-काशी समेत इन जिलों में लगेगा जॉब फेयर, पढ़ें डिटेल

Employment Fair 2025 In UP: उत्तर प्रदेश में जो युवा नौकरी की खोज कर रहें उनके लिए अच्छी खबर है. योगी सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर लेकर आ रही है. 

 

Lucknow News
Job Fair 2025 In UP: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को नौकरी देने के लिए रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन करने जा रही है. इसको लेकर सरकार विभिन्न कंपनियों के साथ मिलकर काशी समेत कई जिलों में बड़े पैमाने पर रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है. उप्र कौशल विकास मिशन युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ ही उनको रोजगार दिलाने के लिए भी काम करेगा. जानते हैं कि जॉब फेयर  किन जिलों में आयोजित होगा.

इन जिलों में लगेंगे जॉब फेयर
उत्तर प्रदेश में उप्र कौशल विकास मिशन युवाओं को प्रशिक्षण भी देगा और उनको रोजगार दिलाने का काम भी करेगा. राजधानी लखनऊ समेत वाराणसी, गोरखपुर और झांसी में मेगा जॉब फेयर लगेंगे.  इसमें 15 हजार युवाओं को नौकरी दिलाने का लक्ष्य रखा गया है.  कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण के साथ रोजगार दिलाने के लिए काम करेगा.

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) की प्रगति भी बताई गई. जिसके अनुसार अब तक करीब 2.59 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है. लगभग 2.33 लाख का मूल्यांकन हुआ है. इसके साथ ही करीब 1.52 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका है. योजना के नए चरण डीडीयू 2.0 के लिए ट्रेनिंग भागीदारी के आवेदन हो रहे हैं और चयन प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. 

1 से 10 दिसंबर के बीच इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता
व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बैठक में आयोजन की तैयारी के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि रोजगार मेलों में अधिकतम युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी दिलाई जाएगी. मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षकों की उपस्थिति और प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें. इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता के तहत मंडल स्तरीय प्रतियोगिताएं 1 से 10 दिसंबर के बीच होंगी. राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं 20 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच होंगी. इस बैठक में प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम, विशेष सचिव अभिषेक सिंह, निदेशक कौशल विकास मिशन पुलकित खरे आदि शामिल हुए.

IIT-IIM व एमएनआईटी बनेंगे नॉलेज पार्टनर
प्रशिक्षण की गुणवत्ता को और मजबूत करने के लिए कौशल विकास मिशन ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की तथा मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर को नॉलेज पार्टनर बनाया है. भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ समेत अन्य प्रमुख संस्थानों को भी इसमें शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है. जिससे पाठ्यक्रम विकास, मूल्यांकन सुधार और उद्योगों के साथ बेहतर तालमेल बनेगा.

