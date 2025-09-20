UP TET अभ्यर्थियों को बड़ी राहत! परीक्षा शुल्क बढ़ाने के फैसले पर सीएम योगी ने जताई नाराजगी, दिये ये आदेश

Lucknow : उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) 2026 में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर आई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि परीक्षा शुल्क में किसी भी तरह की वृद्धि नहीं की जाएगी. अब परीक्षार्थी पहले की तरह ही पुरानी फीस पर आवेदन कर सकेंगे.

परीक्षा शुल्क बढ़ाने का भेजा गया था प्रस्ताव

दरअसल, शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से प्रस्ताव भेजा गया था कि यूपी-टीईटी के आवेदन शुल्क को 600 रुपये से बढ़ाकर 1700 रुपये प्रति स्तर कर दिया जाए. अगर यह प्रस्ताव लागू होता तो दोनों स्तरों (प्राथमिक और उच्च प्राथमिक) में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 3400 रुपये चुकाने पड़ते. इस योजना की जानकारी सामने आते ही अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी फैल गई थी.

शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव पर सीएम ने जताई नाराजगी

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत हस्तक्षेप किया और आदेश दिया कि उम्मीदवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा. उन्होंने साफ कहा—“परीक्षार्थियों की सुविधा सर्वोपरि है, किसी भी तरह की शुल्क वृद्धि नहीं होगी.”

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम के इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है. फिलहाल दोनों स्तरों के लिए आवेदन शुल्क 600–600 रुपये ही रहेगा.

कब होगा अगला UP TET

गौरतलब है कि यूपी-टीईटी परीक्षा 29 और 30 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा राज्य में प्राथमिक (कक्षा 1–5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6–8) स्तर पर शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य है. अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम योग्यता बी.एड या डी.एल.एड जैसी डिग्रियां तय की गई हैं. परीक्षा में बाल विकास, भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय शामिल होते हैं.

ये भी पढ़ें: LT Grade प्री परीक्षा की तारीखों का ऐलान, 7 साल बाद 7466 पदों पर निकली है भर्ती

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !