Add Zee Business As A Preferred Source
App

यूपी में फिर निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जानें आवेदन से लेकर लिखित परीक्षा की डेट

Lucknow News: यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 1936 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 08, 2026, 10:26 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:26 PM IST
यूपी में फिर निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जानें आवेदन से लेकर लिखित परीक्षा की डेट

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अमौसी एयरपोर्ट पर अटकी राहुल गांधी की फ्लाइट, लखनऊ एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
2
3
4
5